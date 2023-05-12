Анатолию Быкову дали 17 лет строгого режима по совокупности

В Центральном районном суде Красноярска огласили приговор по второму уголовному делу в отношении Анатолия Быкова.

Г-на Быкова обвиняют в подстрекательстве к убийству Андрея Неколова и в подстрекательстве к покушению на убийство Андрея Грабовского.

По второму эпизоду Анатолия Быкова освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

По эпизоду с г-ном Неколовым суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Однако с учетом вынесенного в сентябре 2021 приговора по делу об убийстве Войтенко и Наумова, суд частично присоединил наказание и окончательно назначил г-ну Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме этого, удовлетворен гражданский иск, по которому в пользу потерпевших будет взыскано 10 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что ранее следствие считало, что Анатолий Быков в октябре 2004 в поселке Удачном краевого центра склонил своего знакомого, все того же Александра Живицу, убить Андрея Грабовского, являвшегося вице-президентом федерации бокса Красноярского края. Киллер согласился. Убийство до конца доведено не было, а свидетель по этому делу Сергей Колбасинский, который весной 2004 занимал должность начальника отдела по раскрытию убийств угрозыска края, заявил, что покушение на Грабовского было инсценировкой.

По убийству Неколова сообщалось, что здесь якобы подсудимый пообещал 50 тыс. долларов тому же киллеру — Александру Живице, за выполнение заказа. По версии следствия, Неколов намеревался запустить в краевой столице мусороперерабатывающий завод и после этого он стал бы прямым конкурентом Быкова.

Сам обвиняемый по всем эпизодам не признает вину и говорит, что не имеет к ним отношения, а также по-прежнему считает, что уголовные преследования связаны с политическими и экономическими вопросами, в первую очередь на территории Красноярского края.

Напомним, что в 2021 Анатолия Быкова признали виновным в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор по этому делу устоял в кассационной инстанции, где защита пыталась его обжаловать.

Кроме этого, в Кировском районном суде началось рассмотрение третьего уголовного дела в отношении Анатолия Быкова, по которому его обвиняют в подстрекательстве к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998. Следствие считает, что преступление совершено по указанию Анатолия Быкова, желавшего поддержать и повысить свой авторитет среди лидеров и членов ОПГ и иных лиц, имеющих отношение к криминальной среде Красноярского края.

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