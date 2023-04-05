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В Красноярске до середины июня по выходным электрички не будут курсировать в Дивногорск

В Красноярске до середины июня по выходным электрички не будут курсировать в Дивногорск
Иллюстрация: КрасЖД

Красноярская железная дорога планирует капитально отремонтировать пассажирскую ветку от станции Енисей до Дивногорска. Работы запланированы с 22 апреля по 12 июня.

#НОВОСТИ
Ремонт будут вести по выходным. Специалисты Красноярской магистрали построят новую железную дорогу протяжённостью 31 километр. На это время полностью отменять электрички по маршруту Красноярск – Дивногорск – Красноярск по субботам и воскресениям, исключением станут 6 и 7 мая – в эти дни поезда будут ходить. В будни электропоезда будут курсировать в обычном режиме. 
 
Начальник Красноярской региональной службы развития пассажирских сообщений Эдуард Быков рассказал, что средняя скорость электропоездов на этом участке с 60-70 км/ч вырастет до 110 км/ч.
 
На время ремонта минтранс запустит дополнительные автобусы в Дивногорск. Также пассажиры смогут воспользоваться теплоходом «Заря» и скоростным судном «А 45-1». Они будут курсировать в выходные дни по маршруту Торговый центр «Красноярье» – Усть-Мана. 
 
Железнодорожная ветка Енисей-Дивногорск была построена в начале 60-х  для строительства Красноярской ГЭС. В январе 1970  по ней начали курсировать электропоезда.
 
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Автор: Петр Савельев
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