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На Красноярской железной дороге заметно выросла погрузка стройматериалов и руды

На Красноярской железной дороге заметно выросла погрузка стройматериалов и руды
Иллюстрация: КрасЖД

В марте 2023 погрузка на Красноярской железной дороге составила 7,3 млн тонн. Это на 4,3% больше, если сравнивать с тем же периодом 2022.

#НОВОСТИ
За I квартал со станций Красноярской железной дороги отправлено 21,3 млн тонн различных грузов (+1,6% к 2022). Заметнее всего выросла погрузка строительных грузов (+54,2%, было отгружено 360,8 тысяч тонн) и руды железной и марганцевой (+14,1%, 405,8 тысяч тонн). Также больше отправили каменного угля – 15,4 млн тонн (+5,1% к январю-марту 2022) и руды цветной и серного сырья – 1,54 млн тонн (+9,4% к первому кварталу 2022). Незначительно (+0,1%) выросла погрузка химикатов и соды. Было отправлено – 117 тысяч тонн.
 
При этом погрузка нефти и нефтепродуктов снизилась на 2,1%, было отгружено 1,43 млн тонн.
 
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Автор: Петр Савельев
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