Погрузка на КрасЖД начала постепенно расти

Если в начале 2023 объем грузов, отправленных со станций магистрали, был почти таким же как год назад, то сейчас он более ощутимо прибавил.

Со станций Красноярской железной дороги в феврале 2023 было отправлено 6,8 млн тонн грузов, что на 0,5% большем, чем в аналогичном месяце 2022. А за два месяца года рост составил 0,3% — до 13,9 млн тонн, сообщает пресс-служба магистрали.

В частности, за январь-февраль было погружено:

каменного угля — 10,1 млн тонн (+2,6% г/г);

нефти и нефтепродуктов — 962 тыс. тонн (- 2% г/г)

руды железной и марганцевой — 273 тыс. тонн (+28% г/г);

строительных грузов — 214,7 тыс. тонн (+42% г/г);

промышленного сырья и формовочных материалов — 151,3 тыс. тонн (+0,5% г/г);

химикатов и соды — 77,2 тыс. тонн (+0,8% г/г).

Напомним, что в январе 2023 погрузка на КрасЖД в годовом выражении выросла всего на 0,1% (до 7,1 млн тонн), а по итогу прошлого года она прибавила 1% (до 78,8 млн тонн).

Пассажирские же перевозки в феврале 2023 выросли куда более ощутимо — они прибавили 20,9% г/г. В итоге за месяцем поездами было перевезено 463 тыс. человек — 349,5 тыс. по пригородным маршрутам (+18,5%) и 113,5 тыс. на дальних направлениях (29%).

По итогу же прошлого года КраЖД прибавила в пассажирах 5,9% к показателям 2021. Увеличившись, их число составило 7,535 млн.

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