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Погрузка на КрасЖД остается на уровне прошлого года

Погрузка на КрасЖД остается на уровне прошлого года
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Несмотря на увеличение отправки некоторых грузов, в целом ее объем практически не изменился.

#НОВОСТИ

В январе 2023 со станций Красноярской железной дороги (проходит по Красноярскому краю, Хакасии, а также частично Кемеровской и Иркутской областям) отправлено 7,1 млн тонн грузов, что на 0,1% больше, чем в том же месяце годом ранее, сообщила пресс-служба магистрали.

В частности, было отгружено:

каменного угля — 5,2 млн тонн (+2,6% к январю 2022 года);

руды цветной и серного сырья — 482,9 тыс. тонн (-1,7%);

нефти и нефтепродуктов — 480,4 тыс. тонн (-5%);

руды железной и марганцевой — 152,4 тыс. тонн (рост в два раза);

строительных грузов — 81 тыс. тонн (+16,5%);

промышленного сырья и формовочных материалов — 77,1 тыс. тонн (+7,5%).

В целом, грузооборот КрасЖД в январе 2023 вырос на 2,7% год к году и составил 12,2 млрд 12,2 млрд тарифных тонно-км.

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Основная доля перевозок подобного рода пришлась на лес.

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Автор: Петр Савельев
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