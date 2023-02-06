Погрузка на КрасЖД остается на уровне прошлого года

Несмотря на увеличение отправки некоторых грузов, в целом ее объем практически не изменился.

В январе 2023 со станций Красноярской железной дороги (проходит по Красноярскому краю, Хакасии, а также частично Кемеровской и Иркутской областям) отправлено 7,1 млн тонн грузов, что на 0,1% больше, чем в том же месяце годом ранее, сообщила пресс-служба магистрали.

В частности, было отгружено:

каменного угля — 5,2 млн тонн (+2,6% к январю 2022 года);

руды цветной и серного сырья — 482,9 тыс. тонн (-1,7%);

нефти и нефтепродуктов — 480,4 тыс. тонн (-5%);

руды железной и марганцевой — 152,4 тыс. тонн (рост в два раза);

строительных грузов — 81 тыс. тонн (+16,5%);

промышленного сырья и формовочных материалов — 77,1 тыс. тонн (+7,5%).

В целом, грузооборот КрасЖД в январе 2023 вырос на 2,7% год к году и составил 12,2 млрд 12,2 млрд тарифных тонно-км.

Читайте также:

Грузоперевозки контейнеров на КрасЖд прибавили 1,6%

Основная доля перевозок подобного рода пришлась на лес.

Пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2022 стал рекордным

По итогам 2022 международный аэропорт Красноярск обслужил 3 092 342 пассажира. Это рекордный показатель пассажиропотока за всю историю работы воздушной гавани

Трамвайную инфраструктуру Красноярска отдают в концессию

Красноярск объявил торги на концессию по развитию с 2025 по 2041 трамвайной сети мегаполиса.