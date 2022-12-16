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В Красноярске в этом году городской электричкой перевезли 2 млн пассажиров

В Красноярске в этом году городской электричкой перевезли 2 млн пассажиров
Иллюстрация: КрасЖД

Сегодня городской электричкой воспользовался двухмиллионный пассажир в 2022. Такой показатель достигнут на Красноярской железной дороге впервые в истории.

#НОВОСТИ
Мы фиксируем значительное увеличение пассажиропотока в электропоездах Красноярской агломерации в сравнении даже с допандемийным уровнем. По отношению к 2019 рост перевозок в 2022-м составил 12%, к 2021 – почти 20%», — рассказала генеральный директор компании «Краспригород» Лариса Байкалова.
Всего же за время работы проекта городской электричкой было перевезено более 13 млн пассажиров.
 
Напомним, проект «Городская электричка Красноярска» стартовал в 2014. Тогда было заключено специальное соглашение между «РЖД», администрацией Красноярска и правительством края. В 2016 году частью маршрута стало Дивногорское направление. За последние годы в черте Красноярска появилось 8 новых остановочных пунктов, обновили 15 платформ и 3 вокзала на станциях Дивногорск, Енисей и Злобино. В 2022 началось строительство новой платформы на станции Красноярск Северный. Сейчас маршрутная сеть охватывает 6 из 7 районов Красноярска и дивногорский участок: это 30 остановочных пунктов, в том числе 9 – на направлении от станции Енисей до Дивногорска. 
 
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Автор: Петр Савельев
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