В Красноярске в этом году городской электричкой перевезли 2 млн пассажиров

Сегодня городской электричкой воспользовался двухмиллионный пассажир в 2022. Такой показатель достигнут на Красноярской железной дороге впервые в истории.

Лариса Байкалова. Мы фиксируем значительное увеличение пассажиропотока в электропоездах Красноярской агломерации в сравнении даже с допандемийным уровнем. По отношению к 2019 рост перевозок в 2022-м составил 12%, к 2021 – почти 20%», — рассказала генеральный директор компании « Краспригород

Всего же за время работы проекта городской электричкой было перевезено более 13 млн пассажиров.

Напомним, проект «Городская электричка Красноярска» стартовал в 2014. Тогда было заключено специальное соглашение между «РЖД», администрацией Красноярска и правительством края. В 2016 году частью маршрута стало Дивногорское направление. За последние годы в черте Красноярска появилось 8 новых остановочных пунктов, обновили 15 платформ и 3 вокзала на станциях Дивногорск, Енисей и Злобино. В 2022 началось строительство новой платформы на станции Красноярск Северный. Сейчас маршрутная сеть охватывает 6 из 7 районов Красноярска и дивногорский участок: это 30 остановочных пунктов, в том числе 9 – на направлении от станции Енисей до Дивногорска.

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