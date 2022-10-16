Стартапер из Красноярска получила грант от Сколково за разработку умной колонки

Ольга Калашникова стала победителем конкурса «Умник» за работу над созданием портативной умной колонки «Муза».

«Муза» (Многофункциональное Устройство Зональной Автоматизации) помогает не только в управлении домом, но и в наблюдении за детьми, функционирует при отключении электричества, совмещает в себе будильник, напоминалку, беспроводную колонку, ассистента по вызову такси, диктора прогноза погоды и настройщика освещения и микроклимата в доме, — сообщает сайт Красноярское метро.

В корпус умной колонки входят датчики движения и света, камера видеонаблюдения и динамик.

Ольга Калашникова, под руководством менторов и экспертов программы «Навигатор инноватора», совместно с командой студентов и стартаперов модернизировала свое устройство, и стала в итоге лауреатом гранта.

Мой проект важен для помощи пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, а также для развития детей и наблюдения за ними, — рассказала Ольга.

Г-жа Калашникова закончила Институт инженерной физики и радиоэлектроники СФУ по направлению «Инноватика». На данный момент предпринимательница занимается разработкой программной составляющей для «Музы» и планирует сотрудничать с компанией «Яндекс».

Чаще я работаю самостоятельно, но по ряду вопросов мне необходима помощь. Благодаря техническому специалисту Евгению Гребенникову была разработана новая версия платы для устройства. Мои близкие, а также команда под руководством Анатолия Фомина оказывала консультативную поддержку по концептуальным и технологическим вопросам, — цитирует НГС24 слова Калашниковой.

Справка

Программа «Навигатор инноватора» является аккредитованной преакселерационной программой Фонда содействия инновациям, а также включена в перечень обучающих программ для субъектов МСП в рамках предоставления субсидии бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку МСП Минэкономразвития России.

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