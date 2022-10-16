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Стартапер из Красноярска получила грант от Сколково за разработку умной колонки

Стартапер из Красноярска получила грант от Сколково за разработку умной колонки
Иллюстрация: vk.com

Ольга Калашникова стала победителем конкурса «Умник» за работу над созданием портативной умной колонки «Муза».

#СВОЕ ДЕЛО

«Муза» (Многофункциональное Устройство Зональной Автоматизации) помогает не только в управлении домом, но и в наблюдении за детьми,  функционирует при отключении электричества, совмещает в себе будильник, напоминалку, беспроводную колонку, ассистента по вызову такси, диктора прогноза погоды и настройщика освещения и микроклимата в доме, — сообщает сайт Красноярское метро.

В корпус умной колонки входят датчики движения и света, камера видеонаблюдения и динамик.

Ольга Калашникова, под руководством менторов и экспертов программы «Навигатор инноватора», совместно с командой студентов и стартаперов модернизировала свое устройство, и стала в итоге лауреатом гранта.

Мой проект важен для помощи пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, а также для развития детей и наблюдения за ними, — рассказала Ольга.

Г-жа Калашникова закончила Институт инженерной физики и радиоэлектроники СФУ по направлению «Инноватика». На данный момент предпринимательница занимается разработкой программной составляющей для «Музы» и планирует сотрудничать с компанией «Яндекс».

Чаще я работаю самостоятельно, но по ряду вопросов мне необходима помощь. Благодаря техническому специалисту Евгению Гребенникову была разработана новая версия платы для устройства. Мои близкие, а также команда под руководством Анатолия Фомина оказывала консультативную поддержку по концептуальным и технологическим вопросам, — цитирует НГС24 слова Калашниковой.

Стартапер из Красноярска получила грант от Сколково за разработку умной колонки 1

Справка

Программа «Навигатор инноватора» является аккредитованной преакселерационной программой Фонда содействия инновациям, а также включена в перечень обучающих программ для субъектов МСП в рамках предоставления субсидии бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку МСП Минэкономразвития России.

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Автор: Петр Савельев
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