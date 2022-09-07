«Цель нашей школы — вырастить лидера»: открыт набор в бизнес-школу для подростков

Пока одни уверены, что бизнес-навыки даны ребенку с рождения или не даны совсем, ученики красноярской школы «Стартап Папа» каждый день доказывают обратное.

— Предпринимательский навык — это тоже навык, и его можно прокачать, — уверена руководитель школы Людмила Захарченко.

Бизнес-школа для подростков «Стартап Папа» работает уже 2 года. И все это время она только пополнялась новыми студентами. А вот тех, кто пожелал бы уйти, не было совсем. «Стартап Папа» — это место, где растят лидеров. Профессионализм педагогов и комфортная доверительная атмосфера делают школу любимым местом учеников.

Не всегда в семье бизнесменов родятся бизнесмены, в то же время бизнесом могут заниматься люди, которые родились в совершенно другой семье. У нас всего 5% населения имеют предпринимательское мышление, но предпринимательский навык — это навык, и его нужно качать с детства», — считает Людмила Захарченко.

Вы обучаете детей с раннего возраста. Как меняет их школа?

— Ребята оттачивают soft skills, которые сейчас актуальны, важны не только в предпринимательстве, но и для учебы в школе. Цель нашей школы — вырастить лидера, который имеет свою точку зрения и способен ее отстоять, который умеет критически мыслить, смотреть на проблему с разных сторон, договариваться, работать в команде. Если ребенок понимает, чего он хочет в жизни, ему проще учиться, он лучше вкладывается в учебу.

Какие программы могут выбрать ученики школы?

— Программа «Личная эффективность» — базовая, она дает понимание, о чем наша школа. Каждое ее занятие посвящено отдельному навыку. Есть уроки по личному бренду, публичным выступлениям, креативному и критическому мышлению, проектной работе. Дальше ребята могут выбрать те направления, которые им больше всего интересны.

Когда мы открывали школу, у нас было только две базовые программы — «Личная эффективность» и «Бизнес-проектирование». Когда ребята их закончили, они интересовались: а что дальше? Каждый год мы добавляем новые, потому что ребята хотят оставаться с нами.

Наша новинка — «Социальный интеллект и основы бизнес-этикета». Очень крутая программа, настоящее ноу-хау. Ни у кого в городе такого нет.

В планах есть еще несколько программ. В идеале их будет 12.

Курсы идут по 3 месяца — октябрь, ноябрь, декабрь. Потом февраль, март, апрель. Как правило, те ребята, которые приходят к нам на занятия в октябре, остаются с нами до конца года. У нас отток нулевой. Посещаемость занятий — 98%. Это очень высокие показатели, мы можем этим гордиться.

Занимаемся один раз в неделю, по воскресеньям, по 2 часа. Трехмесячная программа — это 12 уроков. Плюс у нас всегда есть 13-е бесплатное занятие — общее для всей школы. Это урок-праздник, мы собираем ребят, проводим квесты, чаепитие. Подводим итоги обучения за 3 месяца. В этом году мы начинаем набор с 9 лет. Сейчас принимаем ребятишек разного возраста на разные программы. Сначала проводим бесплатное пробное занятие.

Почему подростки хотят учиться именно у вас, в чем сила школы?

— У нас преподают практикующие бизнесмены и педагоги со стажем, которые делятся не только знаниями, но и полезным практическим опытом.

Мы создаем очень комфортную для ребят обстановку, где они могут поговорить, поделиться своими проблемами, обсудить любые вопросы с нами, взрослыми. При этом они не чувствуют, что будут наказаны. У нас очень доверительная обстановка, поэтому ребята ходят к нам с удовольствием и продолжают учиться как минимум год. Некоторые с нами с начала работы школы, то есть уже 2 года.

После окончания бизнес-школы реально ли ребенку открыть свой бизнес?

— Открыть свой бизнес ребята могут уже во время курса. На моем курсе по «Бизнес-проектированию» мы начинаем с того, что рождаем идею, находим ее. Дальше мы ее упаковываем: смотрим маркетинг, финансовую модель проекта, расчет бюджета, изучаем клиентов, конкурентов. Проходим все бизнес-процессы полностью. Ребята на выпускном занятии уже начинают свои первые продажи.

Кроме того, наши выпускники участвуют в питч-сессиях, которые проводит Центр поддержки предпринимательских инициатив, они защищают там свои проекты перед инвесторами. Нападок на них было меньше всего, у них, в отличие от ребят из других школ, очень хорошо была просчитана финансовая модель. Защищались наши ребята уверенно, я довольна результатами.

На бесплатном пробном занятии, которое пройдет уже 25 сентября, школа разыгрывает 3 сертификата на бесплатное обучение на любом из курсов.

Записаться можно по ссылке:

https://forms.gle/BqwTWLiqjzYGQ5BCA



или любым удобным способом:

startuppapa@mail.ru

8 (902) 992-95-54 (также мессенджеры)

Информацию о бизнес-школе «Стартап Папа» можно посмотреть на официальной странице «ВКонтакте»:

https://vk.com/startuppapa