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Анатолия Быкова поддержат петицией

Анатолия Быкова поддержат петицией
Иллюстрация: newsnonstop.ru

Алексей Прохоров, адвокат, запустил петицию на имя президента России в поддержку Анатолия Быкова.

#НОВОСТИ

Текст петиции опубликован защитником г-на Быкова на портале Change.Org, где можно ознакомится с полной версией.

Адвокат Прохоров в публичной петиции просит защитить права и свободу Анатолия Быкова, поручить генпрокурору РФ отстранить от надзора за уголовным преследованием его подзащитного сотрудников прокуратуры Красноярского края, передать надзор за законностью уголовных дел и поддержание обвинения в Генпрокуратуру и потребовать от нее детального изучения оснований и доказательств, по которым предъявлены обвинения.

На момент публикации новости петицию подписали 196 человек.

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Автор: Петр Савельев
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