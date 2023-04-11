Анатолия Быкова поддержат петицией
Алексей Прохоров, адвокат, запустил петицию на имя президента России в поддержку Анатолия Быкова.
Текст петиции опубликован защитником г-на Быкова на портале Change.Org, где можно ознакомится с полной версией.
Адвокат Прохоров в публичной петиции просит защитить права и свободу Анатолия Быкова, поручить генпрокурору РФ отстранить от надзора за уголовным преследованием его подзащитного сотрудников прокуратуры Красноярского края, передать надзор за законностью уголовных дел и поддержание обвинения в Генпрокуратуру и потребовать от нее детального изучения оснований и доказательств, по которым предъявлены обвинения.
На момент публикации новости петицию подписали 196 человек.
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