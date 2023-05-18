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Экс-глава соцстраха Красноярского края попал под еще два уголовных дела

Экс-глава соцстраха Красноярского края попал под еще два уголовных дела
Автор фото: Racool_studio. Иллюстрация: freepik.com

Повод для возбуждения новых дел все тот же — взятки за помощь с госконтрактами.

#НОВОСТИ

В ходе расследования уголовного дела по поводу взяток, которые брал бывший управляющий Красноярским региональным отделением фонда Социального страхования России, выявлено еще два подобных эпизода. Об этом сообщили в краевом Главке Следственного комитета РФ.

Следствие полагает, что в конце 2021.. начале 2022 обвиняемый получил от директора коммерческой организации 200 тыс. рублей за содействие в заключении государственных контрактов между региональным ФСС и его компанией, предметом которых было санаторно-курортное лечение граждан, в том числе детей-инвалидов.

Помимо этого летом 2021 тогдашний глава краевого соцстраха получил 308 тыс. рублей за ускорение проверки документов и оплату услуг по заключенным госконтрактам.

Эти эпизоды стали основанием для возбуждения еще двух уголовных дел против теперь уже экс-главы ФСС по Красноярскому краю. Теперь их три. Первое завели в январе 2023 за взятку в 1,1 млн рублей, которые были получены за содействие в заключении госконтрактов. Все дела объединены в одно производство.

Также уголовное дело возбудили против одного из тех, кто давал взятки (эпизод, в котором фигурирует сумма 308 тыс. рублей). Другой же взяткодатель сам сообщил следствию о случившемся и сотрудничал с ним, поэтому избежал уголовного преследования.

Бывший управляющий ФСС России по Красноярскому краю сейчас находится под домашним арестом.

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Предположительно это связано с его деятельностью на посту гендиректора «КрайДЭО».

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Экс-главу красноярского Фонда соцстрахования подозревают в незаконном получении больше 1 млн рублей.

Автор: Петр Савельев
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