В Красноярске арестовали заместителя управляющего Отделения ФСС

В Красноярске задержали и арестовали Владимира Костюкова, заместителя руководителя Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю.

В Красноярске задержали и арестовали Владимира Костюкова, заместителя руководителя отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, Владимир Костюков арестован на 1 месяц и 29 дней.

По версии следствия, в сентябре 2021 мужчина договорился с руководителями двух организаций-собственников здания, где располагался ПФР, о получении взятки в размере 40 тысяч рублей в обмен на содействие в заключении госконтракта на аренду помещений ОПФР по Красноярскому краю с этими компаниями. Посредником был заведующий материально-техническим подразделением фонда. Он получил с ноября 2021 по 4 марта 2023 — 680 тысяч рублей, ещё 80 тысяч рублей получил Владимир Костюков лично от арендодателей.

В отношении заместителя руководителя отделения фонда и его посредника возбуждены уголовные дела.

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