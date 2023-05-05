В Красноярске арестовали заместителя управляющего Отделения ФСС
В Красноярске задержали и арестовали Владимира Костюкова, заместителя руководителя Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю.
В Красноярске задержали и арестовали Владимира Костюкова, заместителя руководителя отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю.
Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, Владимир Костюков арестован на 1 месяц и 29 дней.
По версии следствия, в сентябре 2021 мужчина договорился с руководителями двух организаций-собственников здания, где располагался ПФР, о получении взятки в размере 40 тысяч рублей в обмен на содействие в заключении госконтракта на аренду помещений ОПФР по Красноярскому краю с этими компаниями. Посредником был заведующий материально-техническим подразделением фонда. Он получил с ноября 2021 по 4 марта 2023 — 680 тысяч рублей, ещё 80 тысяч рублей получил Владимир Костюков лично от арендодателей.
В отношении заместителя руководителя отделения фонда и его посредника возбуждены уголовные дела.
Читайте также:
-
В уголовном деле руководителя Красспорта появился четвертый эпизод
Следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении Валерия Черноусова, руководителя главного управления по физической культуре и спорту. Выявлен еще один случай мошенничества.
-
Гендиректора КрайДЭО обличили в получении взятки 7,8 млн рублей
Евгения Найденко, генерального директора «КрайДЭО», обвиняют в получении взятки на сумму почти 8 млн рублей.
-
На сотрудника Пенсионного фонда возбуждено уголовное дело
Начальник управления информационных технологий ОПФР по Красноярскому краю обвиняется в покушении на получение взятки.