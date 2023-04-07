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В уголовном деле руководителя Красспорта появился четвертый эпизод

В уголовном деле руководителя Красспорта появился четвертый эпизод
Иллюстрация: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении Валерия Черноусова, руководителя главного управления по физической культуре и спорту. Выявлен еще один случай мошенничества.

#НОВОСТИ
По версии следствия, в 2022 обвиняемый, используя свое служебное положение, похитил денежные средства МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лесной» в сумме более 300 тысяч рублей. Эту сумму директор учреждения по поручению Валерия Черноусова перевела с расчетного счета «СОК «Лесной» на счет торговой компании. Деньги пошли на покупку лакокрасочных материалов (воска, пасты пигментной для масла, антисептика) для руководителя Красспорта.    
 
Ранее в отношении спортивного чиновника было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки для строительства своего загородного дома. Потом выяснилось, что Валерий Черноусов похитил денежные средства МАУ «ЦСК» в сумме около 350 тысяч рублей. Позже следователи возбудили еще одно дело о мошенничестве. По данным следователей, Валерий Черноусов похитил еще около 600 тысяч рублей со счета МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лесной». 
 
Уголовные дела соединены в одно производство. Обвиняемый содержится под стражей.  
 
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Автор: Петр Савельев
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