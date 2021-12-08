Среднестатистическая взятка в Красноярском крае достигла 1 млн рублей
Роман Тютюник, прокурор края, подвел итоги работы ведомства за 2021 год — выявлено 2,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, возбуждено 30 уголовных дел, внесено 600 представлений.
Глава региональной прокуратуры сообщил также, что 700 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суды направлено 30 исков на сумму 10 млн рублей для возврата причиненного коррупционерами ущерба в казну Российского государства.
Юридическим лицам — взяткодателям назначено 40 млн рублей административных штрафов, из которых взыскано свыше половины.
Прокуроры обладают достаточными полномочиями для противодействия коррупционным схемам — информатизация органов прокуратуры сделала возможным получение почти любых сведений из органов регистрации, налоговой и МВД в течении буквально 10 минут. Осуществляется тесный контакт с Росфинмониторингом. По результатам проверок деклараций о доходах и фактов их непредставления, прекращены полномочия и уволено в связи с утратой доверия 17 лиц. При этом прокуроры осуществляют выявление существенных нарушений антикоррупционного законодательства, мелочами не занимаются и к запятым не цепляются», - заявил г-н Тютюник.
Несмотря на непрестанную борьбу надзорных и правоохранительных органов с коррупцией, она не только не снижается, но и растет, как в количественном, так и в качественном виде.
Сообщается, что за 2021 год рост коррупционных преступлений составил 7%, а средний размер взятки в Красноярском крае регионе вырос почти до 1 млн рублей — 908 против 856 тыс. рублей в 2020 году.
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