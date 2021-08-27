Офлайн победил: красноярцы отдают предпочтение очным занятиям с репетиторами
Большинство жителей Красноярского края предпочитают офлайн занятия с репетиторами. В целом же, 47% школьников в СФО и ДВФО подтягивают знания по школьным предметам и в свободное от уроков время.
Несмотря на то, что онлайн рынок богат разными специализированными платформами и интерактивом, красноярцы все же выбирают по старинке: на дом к репетитору.
Больше 50% детей занимаются очно с репетитором дома, еще 28% — также очно, но в школе или учебном центре.
И только 22% проводят занятия онлайн — особенно это популярно при изучении иностранных языков, так как позволяет, например, заниматься с носителями языка.
Больше всего тех, кто привык к онлайн, — в Москве. Там с репетирами через интернет занимаются дети 39% опрошенных, а вот в небольших городах всего 17-20%.
В целом же спрос на репетиторов за 2 года в Красноярске вырос на 228%.
Какие предметы подтягивают чаще всего?
Так, 57% родителей нанимают своему ребёнку репетитора по иностранному языку, 49% — по математике, и 27% - по русскому. Такая картина характерна для жителей СФО и ДВФО.
Спрос на услуги репетиторов в 2021 стабильно держится выше, чем в 2020 и в допандемийном 2019 году. Средняя цена за занятие по стране составляет 500 рублей, а в Красноярске — 500 рублей, — говорит Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуги.
Как выбирают репетитора?
Тут важную роль играет опыт работы преподавателя и отзывы других учеников и родителей.
Каждый из них оказался важен для 59% и 64% опрошенных из СФО и ДВФО соответственно.
Умение репетитора находить общий язык с детьми отметили 59%, а стоимость уроков — 52%.
Примечательно, что для жителей Москвы и Санкт-Петербурга в значительно большей степени, чем для остальных россиян, важна цена и возможность репетитора заниматься онлайн.
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