Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.08
73,99
87,05
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Офлайн победил: красноярцы отдают предпочтение очным занятиям с репетиторами

Офлайн победил: красноярцы отдают предпочтение очным занятиям с репетиторами
Иллюстрация: Яндекс

Большинство жителей Красноярского края предпочитают офлайн занятия с репетиторами. В целом же, 47% школьников в СФО и ДВФО подтягивают знания по школьным предметам и в свободное от уроков время.

#НОВОСТИ

Несмотря на то, что онлайн рынок богат разными специализированными платформами и интерактивом, красноярцы все же выбирают по старинке: на дом к репетитору.

Больше 50% детей занимаются очно с репетитором дома, еще 28% — также очно, но в школе или учебном центре.

И только 22% проводят занятия онлайн — особенно это популярно при изучении иностранных языков, так как позволяет, например, заниматься с носителями языка.

Больше всего тех, кто привык к онлайн, — в Москве. Там с репетирами через интернет занимаются дети 39% опрошенных, а вот в небольших городах всего 17-20%.

В целом же спрос на репетиторов за 2 года в Красноярске вырос на 228%.

Какие предметы подтягивают чаще всего?

Так, 57% родителей нанимают своему ребёнку репетитора по иностранному языку, 49% — по математике, и 27% - по русскому. Такая картина характерна для жителей СФО и ДВФО.

Спрос на услуги репетиторов в 2021 стабильно держится выше, чем в 2020 и в допандемийном 2019 году. Средняя цена за занятие по стране составляет 500 рублей, а в Красноярске — 500 рублей, — говорит Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуги.

Как выбирают репетитора?

Тут важную роль играет опыт работы преподавателя и отзывы других учеников и родителей.

Каждый из них оказался важен для 59% и 64% опрошенных из СФО и ДВФО соответственно.

Умение репетитора находить общий язык с детьми отметили 59%, а стоимость уроков — 52%.

Примечательно, что для жителей Москвы и Санкт-Петербурга в значительно большей степени, чем для остальных россиян, важна цена и возможность репетитора заниматься онлайн.

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Коренным народам Таймыра хотят запретить ловить рыбу. Они противКоренным народам Таймыра хотят запретить ловить рыбу. Они против
  • Красноярка попала в топ богатейших женщин с состоянием 50 млрд рублейКрасноярка попала в топ богатейших женщин с состоянием 50 млрд рублей
  • Красноярского предпринимателя Андрея Шалимова сняли с выборов в ГосдумуКрасноярского предпринимателя Андрея Шалимова сняли с выборов в Госдуму
  • В Красноярске появился новый руководитель управления молодежной политики и туризмаВ Красноярске появился новый руководитель управления молодежной политики и туризма
  • Бывший банк-оператор «Платежки» покинул рынокБывший банк-оператор «Платежки» покинул рынок
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.