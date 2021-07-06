Учим ребенка английскому. Какой формат выбрать, чтобы тратить меньше, а получать больше?

Расходы на обучение английскому языку ребенка в Красноярске могут варьироваться от 22 до 80 тыс. руб. в год. Мы сравнили наиболее популярные способы обучения и узнали, что же эффективнее и доступнее.

Конечная сумма трат зависит от цели обучения. Подтянуть знания, чтобы улучшить оценки в школе, как правило, обходится дешевле, чем подготовиться к ЕГЭ или сдаче международных экзаменов. Мы сравнили среднюю стоимость урока с репетитором, занятия на языковых курсах и в онлайн-школе.

Репетитор

Цена на услуги зависит от:

опыта;

города, в котором работает преподаватель;

формата занятий;

длительности урока.

Стоимость часового очного занятия с репетитором среднего уровня в Красноярске колеблется от 550 до 700 руб.

Цены на занятия с русскоязычными преподавателями

Занятия с носителями языка обойдутся дороже. За один урок с преподавателем из Великобритании, США или Канады придется заплатить от $20– примерно 1500 руб. на момент написания статьи. Опытные педагоги просят за свои услуги еще больше.

Цены на занятия с носителями языка

Итак, год занятий с репетитором среднего уровня обойдется:

С русскоязычным специалистом: от 2200 до 2800 руб. в месяц (24000 – 33600 руб. в год)

С носителем языка: от 6000 руб. в месяц (от 74400 руб. в год)

Отметим, что у многих репетиторов есть жесткие правила отмены занятий: бесплатно отменить урок можно не позднее, чем за сутки до назначенного времени. Иначе его все равно придется оплатить. Даже если ребенок пропускает занятие по уважительной причине, например, задержался в школе. Кроме того, на поиски подходящего репетитора может уйти немало сил и времени. Ведь найти педагога, который полностью устроит и родителей, и ребенка, не всегда удается с первого раза.

Языковая школа

Стоимость занятий в языковых школах ниже, чем у репетиторов. В среднем занятие в группе обойдется в 350 – 450 руб. То есть 1400 – 1800 руб. в месяц или 16800– 21600 руб. в год.

Пример цен в одной из красноярских языковых школ

Главный плюс занятий в языковых школах — расширение социальных контактов ребенка, там он может завести новых друзей. Но у такого варианта есть и серьезный минус. Даже при небольшой численности группы преподаватель не может уделить каждому ученику достаточное количество времени. Например, если в группе 5 человек, а урок длится 45 минут (академический час), на каждого ребенка придется менее 10 минут. Преподают в таких школах, как правило, русскоязычные учителя.

Онлайн-школа

Стоимость занятий в онлайн-школах варьируется в пределах 400 – 900 руб., но всегда можно сэкономить с помощью абонемента.

Например, в Novakid одно занятие стоит 499 руб. Однако при покупке абонемента на 12 занятий в месяц (3 урока в неделю) за 4788 руб. цена одного занятия составит уже 399 руб. Год интенсивного обучения английскому обойдется в 57456 руб.

Абонемент на четыре занятия в месяц (1 урок в неделю) стоит 1996 руб. Цена за год составит 23952 руб.

Стоимость занятия в Novakid

В Novakid преподают только сертифицированные педагоги-носители языка, а занятия проходят на специализированной платформе со множеством функций, помогающих в учебе. Родители сами составляют расписание уроков с одним или несколькими учителями и могут следить за прогрессом ребенка в личном кабинете.

Неочевидные расходы

Проезд

Если учитель или языковая школа находятся не в пешей доступности, то к цене занятий необходимо прибавлять стоимость дороги. Например, стоимость проезда на маршрутке в Красноярске составляет 26 руб. А если вы сопровождаете ребенка на занятия, то цифра умножается на два. Месяц поездок обойдется в 416 руб., а год почти в 5000 руб.. И это при условии одного урока в неделю. В случае, если вы отвозите ребенка на занятия на личном авто, к стоимости обучения нужно приплюсовывать траты на бензин.

Некоторые репетиторы выезжают к ученикам на дом, но в этом случае к стоимости своих услуг они прибавляют и траты на дорогу. После пандемии многие преподаватели также начали активно осваивать онлайн. Это хороший способ, если вы хотите сэкономить на проезде. Однако грамотно организовать занятие в формате онлайн удается не всем педагогам. Поэтому стоит проверить, как выстроен урок, и не утомительно ли для ребенка целый час смотреть в экран.

В этом отношении самый экономичный вариант — онлайн-школа. Занятия проходят дома, а значит, вам не потребуется тратить деньги на проезд. Кроме того, вы экономите еще один важный ресурс — свое время. Ведь все необходимое для урока всегда будет под рукой — в планшете или ноутбуке.

Дополнительные материалы

Репетиторы и языковые школы иногда просят докупить учебники и рабочие тетради, чтобы занятия были более эффективными. Вот некоторые примеры с ценами, актуальными на момент написания статьи:

«Big English» — 2577 руб. («Лабиринт»);

«Incredible English» — 2170 руб. («Ozon»);

«New Challenges» — 2025 руб. («Ozon»).

Одно из пособий на OZON

Онлайн-школы сами предоставляют все необходимые упражнения и материалы. К тому же в большинстве случаев методика их обучения предполагает акцент на языковую практику, для которой учебники не нужны.

Подведем итог. Все цены указаны в рублях.

Расчеты показывают, что онлайн-школа намного выгоднее: