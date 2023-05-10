Силовики задержали депутата красноярского Горсовета Самеда Юсубова

Предположительно это связано с его деятельностью на посту гендиректора «КрайДЭО».

Депутат красноярского Горсовета Самед Юсубов был задержан сотрудниками краевого ФСБ. Об этом сообщило информационное агентство «Запад24» в своем телеграм-канале.

Как выяснили «РИА Новости», его задержание связано с деятельностью дорожно-эксплуатационной компании «КрайДЭО», которую г-н Юсубов возглавлял с февраля 2020 по июнь 2021.

Также известно, что дело ведет Следственный комитет на транспорте. Других подробностей на сегодня нет.

Напомним, Самед Юсубов стал депутатом Горсовета Красноярска в 2018, является членом фракции «Справедливая Россия» и входит в состав трех постоянных комиссий муниципального парламента: по городскому самоуправлению, горхозяйству и бюджету, собственности и экономическому развитию.

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