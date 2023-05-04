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Экс-глава Березовки получил срок за торговлю землей

Экс-глава Березовки получил срок за торговлю землей
Автор фото: fabrikasimf. Иллюстрация: freepik.com

Он продавал участки в поселке по заниженной стоимости, за что теперь пойдет в колонию.

#НОВОСТИ

Бывшего руководителя поселка Березовка (Красноярский край, Березовский район) Сергея Суслова признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии.

В ходе судебного разбирательства установлено, что чиновник в 2017 продал по заниженной стоимости два земельных участка в границах поселка. Их приобретатель в дальнейшем один из участков подарил, а другой перепродал.

В результате незаконных действий подсудимого администрации поселка Березовка и администрации Березовского района Красноярского края причинен ущерб на сумму более 2,6 миллионов рублей», — уточняют в Следкоме.

По итогу Суслову дали пять лет колонии общего режима с дальнейшей дисквалификацией на три года. Приговор в силу еще не вступил, потому может быть обжалован.

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Арестованное имущество бывшего чиновника на 57 млн рублей планируют пустить на помощь погорельцам.

Автор: Петр Савельев
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