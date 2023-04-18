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В уголовном деле главы Красспорта появился пятый эпизод

В уголовном деле главы Красспорта появился пятый эпизод
Иллюстрация: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи сообщили о еще одном эпизоде мошенничества, совершенном Валерием Черноусовым.

#НОВОСТИ

17 апреля стало известно о возбуждении пятого уголовного дела в отношении руководителя главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерия Черноусова. По информации пресс-службы красноярского Следственного комитета, правоохранители расследуют получение взятки в крупном размере и мошенничество.

«В отношении обвиняемого возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения)», — говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, в 2021 году Валерий Черноусов обманным путем похитил у муниципальной спортивной школы олимпийского резерва «Красноярск» более 60 тыс. рублей. Правоохранители установили, что с октября 2021 по декабрь 2021 по указанию обвиняемого МАУ «СШОР «Красноярск» оплатило уборку помещений с жителем города как физлицом, но фактически уборка помещений проводилась, а исполнитель договора не знал о заключенном с ним договоре.

Как говорится в сообщении красноярского Следкома, средства поступили на счет мужчины как оплата за выполнение работ по строительству загородного дома Валерия Черноусова, а также за покупку необходимых для этого материалов.

Расследование уголовного дела, в которое на 17 апреля 2023 включены пять эпизодов, объединенные в одно производство, продолжается. Глава Красспорта остается под стражей до 1 июня.

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Главного спортивного чиновника региона обвиняют в получении взятки: одновременно с этим в отношении Валерия Черноусова возбуждено еще несколько уголовных дел.

В уголовном деле руководителя Красспорта появился четвертый эпизод

Следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении Валерия Черноусова, руководителя главного управления по физической культуре и спорту. Выявлен еще один случай мошенничества.

В уголовном деле руководителя Красспорта появился еще один эпизод

Следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении руководителя главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска.

Следователи выявили мошенничество в деле главы Красспорта Валерия Черноусова

Следователи продолжают расследование уголовного дела о получении взятки руководителем главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерием Черноусовым.

Задержан главный спортивный чиновник Красноярска

Руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерий Черноусов подозревается в получении взятки для строительства своего загородного дома.

Автор: Петр Савельев
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