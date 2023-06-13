Привлечь туристов в край. Какие проекты привлекут местных жителей и гостей

Красноярский край уникален. Это отмечают и местные жители, и гости региона. Потрясающая природа, ее разнообразие делают территорию привлекательной для туристов.

Наш край можно исследовать бесконечно. Интересные маршруты, большой выбор форматов отдыха позволяют превратить даже короткий отпуск в полноценное путешествие.

Сделать многие направления конкурентоспособными, более популярными среди жителей и гостей — одна из важных задач агентства по туризму Красноярского края.

Число перспективных проектов в сфере гостеприимства растет. Объем планируемых инвестиций составляет более 36 млрд рублей.

Поток туристов в Красноярский край из года в год растет. Так, по итогу 2022 он увеличился на 10% и составил более миллиона человек. И это только официальные цифры Росстата, подсчитанные на основе данных о размещении людей в коллективных средствах размещения. Учитывая туристов, не вошедших в официальные статистические данные, общий туристический поток в регионе экспертно оценивается в год до 2,5 млн, а по регионам Енисейской Сибири — до 5 млн человек. Проявляется стабильная тенденция роста туристического потока, но для качественного приема туристов необходима соответствующая инфраструктура, с нехваткой которой мы сталкиваемся в настоящее время. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма, безусловно, позволит решить эту проблему и привлечь в наш край еще больше гостей, — рассказывает Ольга Василенко, руководитель агентства по туризму Красноярского края.

Йога и экстрим

Так, Корпорация развития Енисейской Сибири заключила соглашение о сопровождении проекта с ООО «Сибер», входящим в Группу «Сивер». Проект предполагает развитие внутреннего туризма на берегах Енисея, реки Рыбная и на озере Тиберкуль. Объем инвестиций составит 657,7 млн рублей.

Проект компании включает три очереди реализации. Первая — создание локации на берегу Енисея. Рядом с городом будет площадка для отдыха: ресторан, домики для проживания, банный комплекс, SPA-процедуры, йога-зал, бассейн. Также можно будет арендовать лодки и беседки, заказать туры на сап-серфах.

Вторая очередь предполагает создание экобазы на берегу реки Рыбная. Это будет более удаленная локация в тайге, куда можно попасть круглогодично как с помощью аэролодок, снегоходов, болотоходов, так и посредством обычного транспорта после завершения строительства лесной дороги.

Третий этап — база отдыха на озере Тиберкуль. Здесь гостям предложат эндемичные маршруты — знакомство с не тронутыми человеком природными красотами.

На территории базы будут расположены круглогодичные жилые домики, административные и хозяйственные объекты, кафе-столовая, водные аттракционы. Трансфер — самолетом «Амфибия», скоростным катером JetBoat и автотранспортом.

Проект направлен на популяризацию внутренних туристических маршрутов, знакомство с уникальными природными локациями Сибири. Эксперты «Сибер» отмечают острую нехватку мест отдыха с качественным размещением. Речь идет об удаленных уникальных территориях Красноярского края. Среди любителей активного отдыха востребованы такие места, спрос превышает предложение. Также предполагается, что в ближайшее время возникнет потребность в предоставлении мест для восстановления участников СВО. Для этих целей планируется строительство дополнительного номерного фонда на каждой из площадок проекта.

Как отмечают в ООО «Сибер», в Корпорации развития Енисейской Сибири в полной мере реализован принцип «единого окна», когда можно обратиться к экспертам и получить поддержку при взаимодействии с необходимыми государственными органами.

Популярные Ергаки

Второе подписанное соглашение предусматривает сопровождение инвестиционного проекта с ООО «Ергаки». Вблизи реки Нижняя Буйба на территории природного парка «Ергаки» планируется создание туристической базы в формате кемпинга категории «три звезды». Это предложение и для любителей активного отдыха в горах, и для тех, кто предпочитает спокойный досуг. Планируемые сроки реализации проекта — 2024 год, общий объем инвестиций — 50 млн рублей.

Природный парк «Ергаки» — очень популярное место у туристов, и наша цель — создание всех необходимых условий для отдыха. Мы стремимся к тому, чтобы у каждого гостя остались только положительные впечатления и желание возвращаться к нам снова. Инвестиционные проекты, формирующие комфортную инфраструктуру на территории природного парка, позволят вывести туристическое направление в Ермаковском районе на новый уровень, — отметил Виктор Карпов, заместитель главы Ермаковского района Красноярского края.

Для любителей экотуризма

Фото: ru.freepik.com

Полноценный модульный экоотель планируется создать на территории Усть-Манского лесничества. Корпорация развития Енисейской Сибири подписала соглашение о сопровождении инвестиционного проекта с компанией «Центр рекреационных услуг». Планируемые сроки реализации проекта — 2023–2024 год, общий объем инвестиций — 100 млн рублей. Инвестор планирует расширить возможности привлечения инвестиций в проект, получить поддержку профильных государственных учреждений и министерств.

Как отмечает Вячеслав Вагнер, инициатор проекта, формат отдыха в глэмпингах пользуется большим спросом у людей с активной жизненной позицией и любителей экологического туризма. В настоящее время идет разработка концепции с учетом локации и запросов аудитории.

На территории России зарегистрировано порядка 400 глэмпингов, большая часть из них расположена в западной части страны.

— В Красноярском крае такое направление пока развивается не столь быстро, но мы активно работаем над этим при поддержке Корпорации развития Енисейской Сибири. Благодаря географическому положению Красноярского края и неповторимой природе у нас есть возможность создавать уникальные локации, которые будут интересны как внешнему, так и внутреннему турпотоку. Нам есть что показать, и мы готовы составить конкуренцию другим российским регионам, — рассказал Вячеслав Вагнер.

Как отмечают в компании, сегодня получает развитие внутренний туризм. Растет спрос на места временного размещения, появилась необходимость расширять их географию, задействовать новые локации. На территории края множество красивых мест, но слабое развитие инфраструктуры не позволяет реализовывать там турпроекты. При этом формат туров — однодневных и более длительных — набирает обороты. Основной проблемой остается сервис, который нужно повышать в первую очередь.

По мнению экспертов, преимущество нашего региона — в природной красоте. Необходимо развивать пакетные предложения, вовлекая собственников малых мест размещения в общую систему организации отдыха. Но при этом нужно соблюдать стандарты качества и сервиса. А расширение форматов позволит нарастить туристический поток.

Как отметил Сергей Егоров, глава Дивногорска, район поселка Усть-Мана — это туристически привлекательное место Красноярского края.

— Развитие туризма, в том числе создание инфраструктуры — одна из наших приоритетных задач. Безусловно, я поддерживаю реализацию таких проектов, как строительство глэмпинга: это будет способствовать развитию территории. Благодаря созданию такой современной локации мы сможем не только показать туристам самые красивые места нашего края, но и обеспечить им комфортный отдых на природе, — рассказал Сергей Егоров.

Корпорация развития Енисейской Сибири открыта к предложениям компаний и лиц, заинтересованных в развитии туристических проектов. Потенциал у региона высок. Такое партнерство помогает не только привлекать туристов, но и развивать территории. Эксперты готовы оказать содействие в подготовке и сопровождении.