Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.06
83,64
90,38
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Микрозаказник «Манское займище» появится в Красноярском крае

Микрозаказник «Манское займище» появится в Красноярском крае
Иллюстрация: sibnovosti.ru

В Емельяновском районе и Дивногорске организуют особо охраняемую природную территорию (ООПТ) — микрозаказник «Манское займище».

#НОВОСТИ

Об этом сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

В микрозаказнике площадью 1 тыс. га произрастают реликтовые и эндемические виды растений, в том числе липа Нащокина — единственный представитель широколиственных, сохранившийся в крае с доледникового времени.

Кроме того под охрану попадут 27 видов редких растений:

  • неоттианте клобучковая,
  • калипсо луковичная,
  • венерин башмачок крупноцветковый,
  • ятрышник шлемоносный,
  • венерин башмачок настоящий,
  • фиалка надрезанная
  • и другие.

Напомним, в Туруханском районе появится государственный природный заказник краевого значения «Река Бахта». Заказник площадью более 27 тыс. га будет включать в себя водный комплекс р. Бахта и ее крупных притоков: Малая Бахтинка, Тынеп (с притоком Аяхта), Хурингда, Дельтула, Таначи и берега, прилегающие к водоемам. На планируемой особо охраняемой природной территории находятся участки нагула и нереста ценных и других видов рыб, являющихся объектами рыболовства.

Читайте далее

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске вновь открылся ресторан «Север»В Красноярске вновь открылся ресторан «Север»
  • Институт гастрономии СФУ присоединится к гастрофестивалю в АбаканеИнститут гастрономии СФУ присоединится к гастрофестивалю в Абакане
  • Красноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центрыКрасноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центры
  • Песнь льда и огня: франшизы пиццерий и крафтового мороженого продают в КрасноярскеПеснь льда и огня: франшизы пиццерий и крафтового мороженого продают в Красноярске
  • Почти 20 млн получат авторы грантов по развитию Красноярского краяПочти 20 млн получат авторы грантов по развитию Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.