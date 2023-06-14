Микрозаказник «Манское займище» появится в Красноярском крае
В Емельяновском районе и Дивногорске организуют особо охраняемую природную территорию (ООПТ) — микрозаказник «Манское займище».
Об этом сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.
В микрозаказнике площадью 1 тыс. га произрастают реликтовые и эндемические виды растений, в том числе липа Нащокина — единственный представитель широколиственных, сохранившийся в крае с доледникового времени.
Кроме того под охрану попадут 27 видов редких растений:
- неоттианте клобучковая,
- калипсо луковичная,
- венерин башмачок крупноцветковый,
- ятрышник шлемоносный,
- венерин башмачок настоящий,
- фиалка надрезанная
- и другие.
Напомним, в Туруханском районе появится государственный природный заказник краевого значения «Река Бахта». Заказник площадью более 27 тыс. га будет включать в себя водный комплекс р. Бахта и ее крупных притоков: Малая Бахтинка, Тынеп (с притоком Аяхта), Хурингда, Дельтула, Таначи и берега, прилегающие к водоемам. На планируемой особо охраняемой природной территории находятся участки нагула и нереста ценных и других видов рыб, являющихся объектами рыболовства.
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