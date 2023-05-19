Красноярская ИТ-компания разработала программное обеспечение для фандоматов
Красноярская компания «Ситисенс» выиграла краевой грант на разработку программного обеспечения для фандоматов и их покупку.
В аппарат можно будет сдавать алюминиевую и пластиковую тару, а затем получать за это бонусы или баллы.
В министерстве цифрового развития рассказали, что компания купила два фандомата и установила в них свое программное обеспечение. Фандоматы могут быть соединены с любой компанией. Сейчас разработчик тестирует интеграцию с программой лояльности одной из крупных торговых сетей Красноярска.
Ранее компания стала победителем краевого грантового конкурса на реализацию проектов в области информационных технологий и связи. Кроме «Ситисенс» в этом году свои проекты реализуют и другие компании. Так будут созданы единый информационный портал и мобильное приложение для людей с инвалидностью, система мониторинга парковочных мест на основе компьютерного зрения и комплекс постинсультной реабилитации крупной моторики.
Читайте также:
-
Фермеры могут получить на развитие семейных ферм гранты до 30 млн
Минсельхоз Красноярского края принимает заявки на конкурс грантов на развитие семейной фермы.
-
Поддержка на высоте
В Красноярском крае сейчас действуют 93 меры финансовой господдержки от различных структур — федеральных и муниципальных. «Деловой квартал» разбирался, на что может рассчитывать бизнес в регионе.
-
Молодые предприниматели Красноярского края могут претендовать на грант до 500 тыс. рублей
В рамках проекта «Мой бизнес. Первое дело» молодых бизнесменов приглашают пройти обучение и получить помощь с подготовкой проекта. С ним можно претендовать на крупный грант