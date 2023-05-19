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Красноярская ИТ-компания разработала программное обеспечение для фандоматов

Красноярская ИТ-компания разработала программное обеспечение для фандоматов
Иллюстрация: КрасЖД

Красноярская компания «Ситисенс» выиграла краевой грант на разработку программного обеспечения для фандоматов и их покупку.

#НОВОСТИ
В аппарат можно будет сдавать алюминиевую и пластиковую тару, а затем получать за это бонусы или баллы.
 
В министерстве цифрового развития рассказали, что компания купила два фандомата и установила в них свое программное обеспечение. Фандоматы могут быть соединены с любой компанией. Сейчас разработчик тестирует интеграцию с программой лояльности одной из крупных торговых сетей Красноярска. 
 
Ранее компания стала победителем краевого грантового конкурса на реализацию проектов в области информационных технологий и связи. Кроме «Ситисенс» в этом году свои проекты реализуют и другие компании. Так будут созданы единый информационный портал и мобильное приложение для людей с инвалидностью, система мониторинга парковочных мест на основе компьютерного зрения и комплекс постинсультной реабилитации крупной моторики.
 
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Автор: Петр Савельев
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