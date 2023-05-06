Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.05
76,82
84,90
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Фермеры могут получить на развитие семейных ферм гранты до 30 млн

Фермеры могут получить на развитие семейных ферм гранты до 30 млн
Иллюстрация: krasagro.ru

Минсельхоз Красноярского края принимает заявки на конкурс грантов на развитие семейной фермы.

#НОВОСТИ

Заявки принимаются до 3 июня 2023. Размер грантов ограничен суммой 30 млн рублей.

На развитие семейных ферм из федерального и краевого бюджетов выделено 88 млн рублей.

Гранты семейным фермам — это подспорье крепким, эффективно работающим хозяйствам, которые планируют развиваться: создавать новые рабочие места и увеличивать объём производства сельхозпродукции», — пояснил Леонид Шорохов, и.о. министра сельского хозяйства и торговли края.

Гранты рассчитаны для фермерских хозяйств, где трудятся два и более члена семьи, включая главу КФХ. Работать хозяйство должно в сельской местности и минимум год до участия в конкурсе.

На отбор принимаются проекты во всех с/х отраслях — на грант можно приобрести:

  • сельхозживотных (кроме свиней),
  • птицу,
  • рыбопосадочный материал,
  • оборудование,
  • спецтехнику,
  • заказать разработку ПСД,
  • построить, отремонтировать или купить помещения для производства, переработки и хранения сельхозпродукции
  • и многое другое.

На расходование средств господдержки дается два года.

На каждые 10 млн гранта нужно трудоустроить не менее одного работника, ежегодно в течение пяти лет после получения госпомощи показывать прирост сельхозпроизводства. В проект конкурсанты вкладывают от 40% своих денег. Остальные затраты возмещает бюджет», — добавил г-н Шорохов.

В ИКЦ «Енисей» фермерам безвозмездно помогут подготовить заявку и разработать проект на конкурс.

Подробно о конкурсе и участии в нем можно узнать на сайте Минсельхоза края.

Фермеры могут получить на развитие семейных ферм гранты до 30 млн 1

Цифры

67 фермеров края получили гранты на развитие семейного дела за 11 лет.

674 млн рублей направлено на гранты фермерам из федерального и краевого бюджетов за время действия программы господдержки.

 

Читайте далее

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В красноярском ТРЦ «Планета» на месте Pull & Bear открылся другой магазинВ красноярском ТРЦ «Планета» на месте Pull & Bear открылся другой магазин
  • АРБАН начал застройку бывшей судоверфи в КрасноярскеАРБАН начал застройку бывшей судоверфи в Красноярске
  • Михаил Котюков посетил проблемные долгострои КрасноярскаМихаил Котюков посетил проблемные долгострои Красноярска
  • Стоимость квадратного метра в новостройках Красноярска превысила 100 тыс. рублейСтоимость квадратного метра в новостройках Красноярска превысила 100 тыс. рублей
  • Bellini на месте «Коко Шинель» открывает грузинский ресторанBellini на месте «Коко Шинель» открывает грузинский ресторан
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.