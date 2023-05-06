Фермеры могут получить на развитие семейных ферм гранты до 30 млн

Минсельхоз Красноярского края принимает заявки на конкурс грантов на развитие семейной фермы.

Заявки принимаются до 3 июня 2023. Размер грантов ограничен суммой 30 млн рублей.

На развитие семейных ферм из федерального и краевого бюджетов выделено 88 млн рублей.

Гранты семейным фермам — это подспорье крепким, эффективно работающим хозяйствам, которые планируют развиваться: создавать новые рабочие места и увеличивать объём производства сельхозпродукции», — пояснил Леонид Шорохов, и.о. министра сельского хозяйства и торговли края.

Гранты рассчитаны для фермерских хозяйств, где трудятся два и более члена семьи, включая главу КФХ. Работать хозяйство должно в сельской местности и минимум год до участия в конкурсе.

На отбор принимаются проекты во всех с/х отраслях — на грант можно приобрести:

сельхозживотных (кроме свиней),

птицу,

рыбопосадочный материал,

оборудование,

спецтехнику,

заказать разработку ПСД,

построить, отремонтировать или купить помещения для производства, переработки и хранения сельхозпродукции

и многое другое.

На расходование средств господдержки дается два года.

На каждые 10 млн гранта нужно трудоустроить не менее одного работника, ежегодно в течение пяти лет после получения госпомощи показывать прирост сельхозпроизводства. В проект конкурсанты вкладывают от 40% своих денег. Остальные затраты возмещает бюджет», — добавил г-н Шорохов.

В ИКЦ «Енисей» фермерам безвозмездно помогут подготовить заявку и разработать проект на конкурс.

Подробно о конкурсе и участии в нем можно узнать на сайте Минсельхоза края.

Цифры

67 фермеров края получили гранты на развитие семейного дела за 11 лет.

674 млн рублей направлено на гранты фермерам из федерального и краевого бюджетов за время действия программы господдержки.

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