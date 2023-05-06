Фермеры могут получить на развитие семейных ферм гранты до 30 млн
Минсельхоз Красноярского края принимает заявки на конкурс грантов на развитие семейной фермы.
Заявки принимаются до 3 июня 2023. Размер грантов ограничен суммой 30 млн рублей.
На развитие семейных ферм из федерального и краевого бюджетов выделено 88 млн рублей.
Гранты семейным фермам — это подспорье крепким, эффективно работающим хозяйствам, которые планируют развиваться: создавать новые рабочие места и увеличивать объём производства сельхозпродукции», — пояснил Леонид Шорохов, и.о. министра сельского хозяйства и торговли края.
Гранты рассчитаны для фермерских хозяйств, где трудятся два и более члена семьи, включая главу КФХ. Работать хозяйство должно в сельской местности и минимум год до участия в конкурсе.
На отбор принимаются проекты во всех с/х отраслях — на грант можно приобрести:
- сельхозживотных (кроме свиней),
- птицу,
- рыбопосадочный материал,
- оборудование,
- спецтехнику,
- заказать разработку ПСД,
- построить, отремонтировать или купить помещения для производства, переработки и хранения сельхозпродукции
- и многое другое.
На расходование средств господдержки дается два года.
На каждые 10 млн гранта нужно трудоустроить не менее одного работника, ежегодно в течение пяти лет после получения госпомощи показывать прирост сельхозпроизводства. В проект конкурсанты вкладывают от 40% своих денег. Остальные затраты возмещает бюджет», — добавил г-н Шорохов.
В ИКЦ «Енисей» фермерам безвозмездно помогут подготовить заявку и разработать проект на конкурс.
Подробно о конкурсе и участии в нем можно узнать на сайте Минсельхоза края.
Цифры
67 фермеров края получили гранты на развитие семейного дела за 11 лет.
674 млн рублей направлено на гранты фермерам из федерального и краевого бюджетов за время действия программы господдержки.
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