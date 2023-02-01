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На развитие агропромышленного комплекса Красноярского края направят еще 1,7 млрд рублей

На развитие агропромышленного комплекса Красноярского края направят еще 1,7 млрд рублей
Иллюстрация: krskstate.ru

Приняты изменения в региональную госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Финансирование увеличено на 1,7 млрд рублей.

#НОВОСТИ
Конкретно в этом году на развитие АПК направят еще дополнительных 640 млн рублей. Всего же в 2023 из бюджетов разных уровней на поддержку сельхозпроизводителей, фермеров, пищевую и перерабатывающую промышленность будет выделено почти 10 млрд рублей.
 
Корректировку внесли в программу после утверждения краевого бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 и заключения соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета.
Дополнительная господдержка позволит сельхозпроизводителям сохранить поголовье сельхозживотных и птицы, объём реализованной товарной рыбы, к 2025 нарастить мощности по производству молока, мясной продукции и мяса птицы, увеличить количество скотомест в животноводческих комплексах. Кроме того, приобрести новые сельхозтехнику и оборудование, племенную продукцию и рыбопосадочный материал», — отметил заместитель председателя регионального правительства — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.
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Автор: Петр Савельев
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