Аграриям Красноярского края помогут обновить технику

На эти цели в бюджете предусмотрено более 350 млн рублей, но выделять деньги будут на условиях софинансирования.

Фермеры и индивидуальные предприниматели Красноярского края могут рассчитывать на поддержку бюджета при покупке новой техники и оборудования.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, субсидии будут выделяться как при прямой покупке, так и при приобретении в лизинг. Размер госпомощи составит 30% от стоимости техники. Распространяется программа на трактора, самоходные зерно- и кормоуборочные комбайны, посевные комплексы, оборудование для обработки зерна, транспортировки, хранения, первичной переработки молока и др.

На эти цели в бюджете края на 2023 предусмотрено 366 млн рублей.

Также малые и средние аграрии могут рассчитывать на 50-процентную (но не более 2 млн рублей) компенсацию затрат на капремонт тракторов (мощностью 120 лошадиных сил и выше) и их агрегатов.

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