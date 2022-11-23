В Красноярском крае заработал первый завод по переработке рапса

Как рассказал ТАСС заместитель директора ОПХ «Солянское» Эдуард Штоль, на предприятии работает три линии. Они производят 30 тонн рапсового масла в сутки.

Нам удалось создать предприятие полного цикла: рапс мы выращиваем самостоятельно, делаем из него масло, а жмых идет на корм нашим коровам», — рассказал Эдуард Штоль.

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