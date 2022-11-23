В Красноярском крае заработал первый завод по переработке рапса
В Рыбинском районе Красноярского края запустили первый завод по переработке рапса. Проект реализует опытно-производственное хозяйство «Солянское».
Как рассказал ТАСС заместитель директора ОПХ «Солянское» Эдуард Штоль, на предприятии работает три линии. Они производят 30 тонн рапсового масла в сутки.
Нам удалось создать предприятие полного цикла: рапс мы выращиваем самостоятельно, делаем из него масло, а жмых идет на корм нашим коровам», — рассказал Эдуард Штоль.
Проект строительства завода реализовывала на грант Министерства науки и высшего образования РФ совместно с Красноярским государственным аграрным университетом. Сумма гранта составила 160 млн рублей.
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