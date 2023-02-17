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Красноярскому производству запчастей для сельхозтехники нарастили объемы

Красноярскому производству запчастей для сельхозтехники нарастили объемы
Автор фото: Hans Linde. Иллюстрация: pixabay.com

В перспективе местной продукцией планируется закрыть 60% потребности краевых аграрием в комплектующих.

#НОВОСТИ

Компания «Техком» (Березовка, Красноярский край) расширила собственное производство аналоговых запчастей для отечественных и импортных комбайнов, а также посевных комплексов. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе, по итогам посещения предприятия главой ведомства.

Проект «Техком» реализуется в два этапа. На первом, который уже реализован, недавно был построен и введен в эксплуатацию цех площадью 1,5 тыс. кв. м. Еще два корпуса будет возведено в рамках второй очереди. По итогу планируется, что объемы производства компании вырастут настолько, что позволят закрывать потребность краевых аграриев в запчастях для техники на 60%.

Развитие и поддержка предприятия, которое выпускает более 600 видов запчастей и сложных ремонтных узлов, закрывает потребности краевых сельхозпроизводителей в качественной и приемлемой по цене продукции — стратегически важная для региона задача», — отметил во время визита министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов.

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Автор: Петр Савельев
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