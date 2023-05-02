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Аграриям Красноярского края возместили затраты на урожай зерновых прошлого года

Аграриям Красноярского края возместили затраты на урожай зерновых прошлого года
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Региональным сельхозпроизводителям компенсировали часть затрат на производство и сбыт пшеницы, ржи и ячменя, собранных в 2022.

#НОВОСТИ
Всего 122 предприятия получили почти 220 млн рублей. 
Аграриям возместили затраты на реализацию 151,3 тысяч тонн зерновых собственного производства. Субсидии рассчитаны по средней ставке 1,5 тысячи рублей за тонну», — рассказал Леонид Шорохов, и.о. заместителя председателя правительства края – министра сельского хозяйства и торговли.
По информации Россельхознадзора, с сентября прошлого года из края в 29 регионов страны и на экспорт было отправлено более 456 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Для сравнения, годом ранее – 779 тысяч тонн. Сейчас запас зерна в регионе составляет 1,6 млн тонн, около 1,2 млн тонн – это продовольственная и кормовая пшеница.
 
Такая мера поддержки действует с 2021. За это время аграрии Красноярского края получили 783 млн рублей на производство и сбыт зерновых. Средства были выделены из бюджетов разных уровней.
 
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Автор: Петр Савельев
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