Аграриям Красноярского края возместили затраты на урожай зерновых прошлого года

Региональным сельхозпроизводителям компенсировали часть затрат на производство и сбыт пшеницы, ржи и ячменя, собранных в 2022.

Всего 122 предприятия получили почти 220 млн рублей.

Аграриям возместили затраты на реализацию 151,3 тысяч тонн зерновых собственного производства. Субсидии рассчитаны по средней ставке 1,5 тысячи рублей за тонну», — рассказал Леонид Шорохов, и.о. заместителя председателя правительства края – министра сельского хозяйства и торговли.

По информации Россельхознадзора, с сентября прошлого года из края в 29 регионов страны и на экспорт было отправлено более 456 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Для сравнения, годом ранее – 779 тысяч тонн. Сейчас запас зерна в регионе составляет 1,6 млн тонн, около 1,2 млн тонн – это продовольственная и кормовая пшеница.

Такая мера поддержки действует с 2021. За это время аграрии Красноярского края получили 783 млн рублей на производство и сбыт зерновых. Средства были выделены из бюджетов разных уровней.

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