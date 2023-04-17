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Аграрии Красноярского края произвели продукции на 136 млрд рублей

Аграрии Красноярского края произвели продукции на 136 млрд рублей
Автор фото: Александр Рыжков. Иллюстрация: freepik.com

При общем росте производительности, рентабельность в отрасли снизилась.

#НОВОСТИ

Объем производства агропромышленного комплекса Красноярского края в 2022 составил 136,2 млрд рублей, что на 11,1% больше, чем было годом ранее. Об этом на заседании профильного комитета Заксобрания региона рассказала заместитель краевого министра сельского хозяйства и торговли Лариса Белецкая.

С ее слов, по этому показателю край занимает третье место в Сибирском федеральном округе. Также Белецкая отметила, что по урожайности зерновых и зернобобовых региона занимает первое место в СФО (30,4 ц/га), а по рапсу является общероссийским лидером (427,6 ц/га).

А вот поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах Красноярского края за год снизилось с 308,5 тыс. голов, до 303,4 тыс. Также по отрасли в среднем на 9,9% сократилась и рентабельность.

Общая же выручка предприятий краевого АПК за 2022 составила 64,9 млрд рублей, что на 8,2% больше, чем было в 2021.

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Автор: Петр Савельев
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