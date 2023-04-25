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В Красноярском крае гранты до 8 млн рублей получат 14 начинающих фермеров

В Красноярском крае гранты до 8 млн рублей получат 14 начинающих фермеров
Иллюстрация: Андрей Афанасьев

Министерство сельского хозяйства подвело итоги конкурса грантов «Наш фермер». Отбор состоялся впервые.

#НОВОСТИ
В ведомстве рассказали, что господдержку до 8 млн рублей получат 14 малых сельхозпроизводителей из Емельяновского, Абанского, Манского, Минусинского, Идринского, Шушенского, Краснотуранского, Ермаковского и Кежемского районов. Всего на это выделили из регионального бюджета 100 млн рублей.
 
Гранты используют на развитие мясного и молочного скотоводства, выращивание картофеля и овощей, возделывание жимолости и облепихи.
Направление оказалось востребованным: наши специалисты приняли 67 заявок из разных территорий региона. Треть из них на старте отклонили из-за несоответствия требованиям, остальные прошли серьёзный отбор. Оценивались объём вложенных в осуществление задуманного средств – не менее 10%, наличие организации сбыта продукции, в том числе через сельхозкооперацию, качество защиты проекта, понимание основных факторов его успешной реализации и другое», — рассказал и.о. заместителя председателя правительства края – министра сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.
Грант нужно потратить за один год. В течение 5 лет нужно развивать выбранное сельхознаправление, сохранить рабочие места и показать рост выручки.
 
В мае стартует отбор на грант «Агростартап». Небольшие хозяйства могут получить поддержку от 5 до 8 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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