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Строительство красноярского аквапарка остановили из-за нехватки средств и оборудования

Строительство красноярского аквапарка остановили из-за нехватки средств и оборудования
Иллюстрация: Сергей Еремин

Такие причины озвучил Владислав Логинов, мэр города, во время выездного совещания.

#НОВОСТИ

Строительство аквапарка в Советском районе Красноярска приостановили на неопределенный срок: причиной стал дефицит финансирования и отсутствие необходимого оборудования. Об этом сообщил Владислав Логинов, мэр города, в ходе выездного совещания.

Глава Красноярска добавил, что застройщик уже озвучил запрос на федеральное финансирование. Также Владислав Логинов отметил, что при возведении аквапарка важно учитывать и стремление к экономическому равновесию.

Аквапарк в Советском районе по понятным и очевидным причинам приостановил строительные работы. Прежде всего это связано с тем, что оборудование для аквапарков не изготавливается в Российской Федерации, это оборудование иностранного производства. В этой компании рассматривалось турецкое оборудование. Поэтому на сегодняшний момент застройщик не вписывается в те финансовые решения, которые были до этого. От застройщика есть запрос на федеральное финансирование, он рассчитывает на грант и субсидию для достройки аквапарка. Свайное поле уже проложено, и мы рассчитываем, что этот проект будет закончен. С другой стороны, ищем экономического баланса и равновесия, которое все-таки в ближайшее время произойдет в экономике конкретной компании и страны», — прокомментировал Владислав Логинов.

Отметим, обсуждение вопроса о госфинансировании поднималось еще в феврале: на тот момент кредитная ставка, предлагаемая банками, была слишком высокой для застройщика.

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Автор: Петр Савельев
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