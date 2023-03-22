27,5 млрд инвестирует СГК в строительство энергоблока ТЭЦ-3

Ввод второго энергоблока ТЭЦ-3 в эксплуатацию запланирован на конец 2024.

В 2022 на Красноярской ТЭЦ-3 было запущено строительство второго энергоблока: как поясняли в СГК, это даст возможность подключить к тепловой сети города новые дома в Советском районе и микрорайоне Покровка. Также на ТЭЦ-3 перенесут долю тепловой мощности, которая сейчас лежит на ТЭЦ-1 — таким образом второй энергоблок позволит уменьшить влиянии станции на воздух Красноярска.

На март 2023 на строительной площадке продолжается возведение стен котельного отделения и монтаж котлоагрегата. Окончание строительства второго энергоблока и его последующий ввод в эксплуатацию запланированы на конец 2024.

Как стало известно на встрече директора Красноярской ТЭЦ-3 Андрея Власова с представителями общественности города, суммарный объем инвестиций в строительство второго энергоблока составит 27,5 млрд рублей.

Строительные работы идут параллельно с ремонтом и модернизацией тепловых сетей города: в 2023 на программу повышения надежности выделено 4,7 млрд рублей.

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