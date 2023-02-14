Назначен новый генеральный директор СГК
Максим Басов с 14 февраля 2023 назначен на должность гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).
Г-н Басов будет совмещать кресло руководителя СГК с креслом гендиректора СУЭК, которое занимает с апреля 2022.
До перехода в СУЭК Максим Басов возглавлял группу «Русагро».
Перед компанией в этом году стоят сложные задачи, поэтому я решил лично помочь СГК выйти на новый уровень развития. Помимо работы над важными стратегическими целями, мы продолжим проекты по модернизации электростанций и по повышению качества и надежности теплоснабжения в крупных сибирских городах», - заявил Максим Басов.
Степан Солженицын, ранее возглавлявший «СГК», переходит на должность председателя Совета директоров СГК и сосредоточится на стратегических вопросах развития энергетических активов.
В 2020…2021 должности руководителя СГК и СУЭК совмещал Степан Солженицын, который в мае 2020 сменил на посту гендиректора Владимира Рашевского по решению совета директоров.
В 2021 г-н Солженицын полностью перешел в руководящий аппарат СУЭК, передав кресло директора Герману Мустафину, а потом снова вернулся в СГК в 2022.
С 14 февраля 2023 г-н Солженицын назначен председателем совета директоров СГК, чтобы сосредоточится на стратегических вопросах развития энергетических активов, — сообщает пресс-служба компании.Фото: СГК, СУЭК
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