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Назначен новый генеральный директор СГК

Назначен новый генеральный директор СГК
Иллюстрация: СГК

Максим Басов с 14 февраля 2023 назначен на должность гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).

#НОВОСТИ

Г-н Басов будет совмещать кресло руководителя СГК с креслом гендиректора СУЭК, которое занимает с апреля 2022.

До перехода в СУЭК Максим Басов возглавлял группу «Русагро».

Перед компанией в этом году стоят сложные задачи, поэтому я решил лично помочь СГК выйти на новый уровень развития. Помимо работы над важными стратегическими целями, мы продолжим проекты по модернизации электростанций и по повышению качества и надежности теплоснабжения в крупных сибирских городах», - заявил Максим Басов.

Степан Солженицын, ранее возглавлявший «СГК», переходит на должность председателя Совета директоров СГК и сосредоточится на стратегических вопросах развития энергетических активов.

Степан Солженицын

Владимир Рашевский Герман Мустафин

В 2020…2021 должности руководителя СГК и СУЭК совмещал Степан Солженицын, который в мае 2020 сменил на посту гендиректора Владимира Рашевского по решению совета директоров.

В 2021 г-н Солженицын полностью перешел в руководящий аппарат СУЭК, передав кресло директора Герману Мустафину, а потом снова вернулся в СГК в 2022.

С 14 февраля 2023 г-н Солженицын назначен председателем совета директоров СГК, чтобы сосредоточится на стратегических вопросах развития энергетических активов, — сообщает пресс-служба компании.

Фото: СГК, СУЭК

Справка

 
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — одна из крупнейших частных энергокомпаний России, входит в «Группу СУЭК». На долю станций СГК приходится 25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. По данным сайта «Группы СУЭК», выручка СГК в 1 п. 2021 составила $1,442 млрд, операционная прибыль — $0,343 млрд.
 

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Автор: Петр Савельев
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