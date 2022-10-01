В двух районах Красноярска отключат отопление на выходные
Энергетикам нужно переврезать трубу подающего теплопровода.
В части Октябрьского и Железнодорожного районов Красноярска 1 и 2 октября не будет тепла. Об этом сообщили в СГК.
Это произойдет из-за того, что энергетикам нужно переврезать трубу подающего трубопровода на Новосибирской.
Переврезка будет сразу в трех тепловых камерах — будем убирать оставшийся участок летней времянки, подключать новый трубопровод и готовиться к зимним работам по реконструкции теплосети», — говорят в СГК.
Основные работы планируют закончить в ночь с субботы на воскресенье. А 2 октября будут запускать и настраивать систему.
Горячую воду будем подавать по одной трубе, из-за этого в домах с открытой схемой теплоснабжения во время слабого водоразбора может снижаться температура воды. В домах с теплообменниками (закрытой схемой ГВС) рекомендуем УК и ТСЖ переключиться на открытую схему, иначе горячая вода будет отсутствовать», — уточнили в компании.