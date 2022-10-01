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В двух районах Красноярска отключат отопление на выходные

В двух районах Красноярска отключат отопление на выходные
Иллюстрация: t.me/sgk_krsk

Энергетикам нужно переврезать трубу подающего теплопровода.

#НОВОСТИ

В части Октябрьского и Железнодорожного районов Красноярска 1 и 2 октября не будет тепла. Об этом сообщили в СГК.

Это произойдет из-за того, что энергетикам нужно переврезать трубу подающего трубопровода на Новосибирской.

В двух районах Красноярска отключат отопление на выходные 1

Переврезка будет сразу в трех тепловых камерах — будем убирать оставшийся участок летней времянки, подключать новый трубопровод и готовиться к зимним работам по реконструкции теплосети», — говорят в СГК.

Основные работы планируют закончить в ночь с субботы на воскресенье. А 2 октября будут запускать и настраивать систему.

Горячую воду будем подавать по одной трубе, из-за этого в домах с открытой схемой теплоснабжения во время слабого водоразбора может снижаться температура воды. В домах с теплообменниками (закрытой схемой ГВС) рекомендуем УК и ТСЖ переключиться на открытую схему, иначе горячая вода будет отсутствовать», — уточнили в компании.

Автор: Петр Савельев
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