В двух районах Красноярска отключат отопление на выходные

Энергетикам нужно переврезать трубу подающего теплопровода.

В части Октябрьского и Железнодорожного районов Красноярска 1 и 2 октября не будет тепла. Об этом сообщили в СГК.

Это произойдет из-за того, что энергетикам нужно переврезать трубу подающего трубопровода на Новосибирской.

Переврезка будет сразу в трех тепловых камерах — будем убирать оставшийся участок летней времянки, подключать новый трубопровод и готовиться к зимним работам по реконструкции теплосети», — говорят в СГК.

Основные работы планируют закончить в ночь с субботы на воскресенье. А 2 октября будут запускать и настраивать систему.