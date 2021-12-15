СГК начала показывать данные о загрязнении онлайн

Данные замеров выбросов в режиме реального времени публикуются на сайте компании и на сайте краевого Центра мониторинга. Информация обновляется каждые 20 минут.

В систему попадает информация с датчиков, установленных на дымовых трубах красноярских ТЭЦ, сейчас подключены четыре действующие трубы: труба ТЭЦ-3, обе трубы ТЭЦ-2 и новая труба ТЭЦ-1. Пользователь может выбрать объект и перечень загрязняющих веществ. На графике отображается текущий уровень выбросов и уровень разрешенных значений. Система отслеживает такие показатели как уровень угарного газа, оксида и диоксида азота, диоксида серы и взвешенных частиц. Можно также посмотреть не только текущие значения, но и архив показателей за период до года.

Как пояснила заместитель директора Красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям Анастасия Дьякова, система онлайн-мониторинга на предприятии введена в строй почти на год раньше, чем это предусмотрено текущим законодательством. И такой шаг показывает, что компания проводит открытую информационную политику.

Напомним, в октябре 2021 года информацию о выбросах обнародовал Красноярский цементный завод. Там система контроля непрерывно измеряет уровень оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных частиц (пыли), объёмной доли паров воды, параметры газового потока. Оборудование установлено на трубе от печей обжига. В ближайшее время информацию о промышленных выбросах начнет передавать Красноярский алюминиевый завод.