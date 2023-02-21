Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.02
74,75
79,61
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Строящемуся аквапарку в Красноярске ищут госфинансирование

Строящемуся аквапарку в Красноярске ищут госфинансирование
Иллюстрация: Сергей Еремин

Вопрос о строительстве аквапарка в горсовете поднял депутат Вячеслав Дюков. Он поинтересовался у Елены Ланиной, руководителя Советского района, как идет возведение объекта.

#НОВОСТИ
Она сообщила, что объект незаконсервирован, недавно она общалась с руководством аквапарка. Представители объекта говорят, что там подвели электричество, теплоснабжение, сети водоснабжения, ливневой канализации. Но строительство уперлось в финансирование.
 
Сейчас строительство замедлилось из-за финансирования. 
В настоящее время руководство ведет переговоры с федеральным министерством экономики. Оно рассчитывает на то, что появятся какие-то государственные программы поддержки, которые бы позволили уменьшить кредитную ставку, процент, который предлагают коммерческие банки сейчас, слишком велик», — рассказала Елена Ланина.   
Читайте также:
 

В администрации города сообщили, что около ТРК «Комсомолл» невозможно никакое строительство. Земельный участок находится там в аренде до 2063 года, там может находиться только ТРЦ.

 
«Сибирский океанариум, дендрарий и аквапарк»: Красноярску разработали мастер-план развития

Документ представили на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 400-летия города.

«Болит душа»: строительство аквапарка в Красноярске затягивается

Мэр Красноярска Сергей Еремин в своем Instagram рассказал о нескольких проектах, за которых у него «болит душа». Один их таких — красноярский аквапарк.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Громче, ярче, глубже: куда сходить в Красноярске 18…24 февраля 2023Громче, ярче, глубже: куда сходить в Красноярске 18…24 февраля 2023
  • Минсельхоз края потребовал кооператив вернуть грант 34 млн рублейМинсельхоз края потребовал кооператив вернуть грант 34 млн рублей
  • Красноярца обвиняют в незаконной добыче золота на 137 млн рублейКрасноярца обвиняют в незаконной добыче золота на 137 млн рублей
  • Минздрав Красноярского края подал жалобу на депутата Глискова за эпитет «пятая колонна»Минздрав Красноярского края подал жалобу на депутата Глискова за эпитет «пятая колонна»
  • Оттепель: Красноярск ожидают теплые и снежные выходныеОттепель: Красноярск ожидают теплые и снежные выходные
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.