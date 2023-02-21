Строящемуся аквапарку в Красноярске ищут госфинансирование

Вопрос о строительстве аквапарка в горсовете поднял депутат Вячеслав Дюков. Он поинтересовался у Елены Ланиной, руководителя Советского района, как идет возведение объекта.

Она сообщила, что объект незаконсервирован, недавно она общалась с руководством аквапарка. Представители объекта говорят, что там подвели электричество, теплоснабжение, сети водоснабжения, ливневой канализации. Но строительство уперлось в финансирование.

Сейчас строительство замедлилось из-за финансирования.

В настоящее время руководство ведет переговоры с федеральным министерством экономики. Оно рассчитывает на то, что появятся какие-то государственные программы поддержки, которые бы позволили уменьшить кредитную ставку, процент, который предлагают коммерческие банки сейчас, слишком велик», — рассказала Елена Ланина

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