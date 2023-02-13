«Сибирский океанариум, дендрарий и аквапарк»: Красноярску разработали мастер-план развития

Документ представили на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 400-летия города.

КБ «Стрелка» разработала мастер-план развития Красноярска, который может стать основой подготовки города к празднованию 400-летия. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина.

В качестве одного из шести ключевых приоритетов — развитие туризма. Еще четыре года назад это было бы невозможно, на мой взгляд. Темы туризма и гостеприимства в принципе не было в повестке», — пишет она.

В рамках развития этой темы «Стрелка» предлагает к 2028 создать в Красноярске большой дендрарий-оранжерею, океанариум с сибирским акцентом, каскадную смотровую над ГЭС, аквапарк, музей освоения севера, а также построить ряд гостиниц, в том числе пятизвездочную.

Помимо этого предалагется сделать упор на развитие общественного транспорта и застройку «срединной части города» (территория ЭВРЗ, Николаевка, Новоостровский).

По словам Верхушиной, документ пока не утвержден.

Читайте также:

Красноярское метро продлят до Емельяновского района

Городской метрополитен получил статус объекта регионального значения.

«Горите в огне»: Роспотребнадзор одобрил проект крематория в Красноярске

Об этом Дмитрий Горяев, глава ведомства края, сообщил в своем канале в разрешенном законодательством РФ мессенджере Телеграм.

«Поздеев-центру» и хореографическому колледжу в Красноярске нашли подрядчиков

Сдать эти объекты планируют в 2025. Общий объем финансирование составляет около 4,5 млрд рублей.