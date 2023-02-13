«Сибирский океанариум, дендрарий и аквапарк»: Красноярску разработали мастер-план развития
Документ представили на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 400-летия города.
КБ «Стрелка» разработала мастер-план развития Красноярска, который может стать основой подготовки города к празднованию 400-летия. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина.
В качестве одного из шести ключевых приоритетов — развитие туризма. Еще четыре года назад это было бы невозможно, на мой взгляд. Темы туризма и гостеприимства в принципе не было в повестке», — пишет она.
В рамках развития этой темы «Стрелка» предлагает к 2028 создать в Красноярске большой дендрарий-оранжерею, океанариум с сибирским акцентом, каскадную смотровую над ГЭС, аквапарк, музей освоения севера, а также построить ряд гостиниц, в том числе пятизвездочную.
Помимо этого предалагется сделать упор на развитие общественного транспорта и застройку «срединной части города» (территория ЭВРЗ, Николаевка, Новоостровский).
По словам Верхушиной, документ пока не утвержден.
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