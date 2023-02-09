«Горите в огне»: Роспотребнадзор одобрил проект крематория в Красноярске

Об этом Дмитрий Горяев, глава ведомства края, сообщил в своем канале в разрешенном законодательством РФ мессенджере Телеграм.

Управление Роспотребнадзора выдало положительное заключение о соответствии проекта санитарно-защитной зоны для планируемого Красноярского крематория требованиям законодательства.

«К настоящему времени устранены все нарушения в части проектируемой санитарно-защитной зоны, которые ранее препятствовали получению такого заключения, необходимого для дальнейшей процедуры прохождения государственной экспертизы проектных материалов в соответствующих органах», — цитирует слова г-н Горяева ИА Запад24.

Теперь ООО «Красноярский крематорий» может снова направить ПСД крематория на экспертизу в Стройнадзор, получить положительное заключение, после подать заявку на строительство в администрацию Красноярска и получить разрешение на строительство объекта.

Напомним, история тянется с далекого 2018 — тогда мэрия предложила горожанам обсудить проект крематория.

Однако в 2019 прокуратура посчитала, что этот земельный участок в 139 «соток»:

не соответствует предъявляемым санитарно-экологическим требованиям, передан на полвека в аренду ООО «Красноярский крематорий» с нарушениями действующего законодательства РФ.

Нарушения были выявлены после жалобы Вячеслава Дюкова, депутата Горсовета.

В октябре 2021 Сергей Еремин, мэр Красноярска на тот момент, выразил недоумение по поводу затягивания строительства в «бумажные проблемы», хотя ранее мэр дал ограниченный срок для решения остро стоящей для сибирской столицы проблемы с захоронениями.

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