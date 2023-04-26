Молодые предприниматели Красноярского края могут претендовать на грант до 500 тыс. рублей

В рамках проекта «Мой бизнес. Первое дело» молодых бизнесменов приглашают пройти обучение и получить помощь с подготовкой проекта. С ним можно претендовать на крупный грант

Онлайн-проект «Мой бизнес. Первое дело» запустили Минэкономразвития РФ совместно с VK и платформой «Деловая среда». Программа стартует 10 мая и продлится 10 недель.

Под руководством опытных экспертов участники пройдут путь от формирования идеи проекта до защиты бизнес-плана. Бизнес-сообществу расскажут, как собрать команду и использовать диджитал-инструменты с пользой для бизнеса.

А также помогут подготовить проект, с которым можно претендовать на господдержку. Средства можно будет потратить на аренду и ремонт помещений, приобретение оборудования и сырья, оформление результатов интеллектуальной собственности.

На грант могут претендовать предприниматели Красноярского края, которые работают в таких сферах, как инновации, информационные технологии, креативные индустрии и другие. Для получения этого гранта предпринимателям нужно пройти обучение в сфере предпринимательства в течение 12 месяцев до даты подачи пакета документов для участия в конкурсе, – отметил Роман Мартынов, замруководителя – начальник отдела организационно-правового и кадрового сопровождения агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Участие в проекте бесплатное. Подать заявку на участие можно по ссылке.