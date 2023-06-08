Красноярский завод «Бирюса» начал выпускать посудомоечные машины

Красноярский производитель холодильной и бытовой техники расширил список выпускаемой продукции после ухода с рынка ряда зарубежных предприятий.

Как рассказали в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, предприятие теперь полностью обеспечивает медицинские учреждения в холодильном и морозильном оборудовании. Кроме того, на «Бирюсе» открыли производство посудомоечных машин, вырос выпуск бытовых и полупромышленных кондиционеров, автоматических стиральных машин.

По словам Павла Ларионова, первого заместителя генерального директора завода «Бирюса», в прошлом году объём производства остался на уровне 2021. В целом по стране выпуск бытовых холодильников снизился на 42 %.

Сейчас на предприятии работает более двух тысяч человек. Налоговые отчисления в консолидированный бюджет края в 2022 составили 142,5 млн рублей.