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Красноярский завод «Бирюса» начал выпускать посудомоечные машины

Красноярский завод «Бирюса» начал выпускать посудомоечные машины
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Красноярский производитель холодильной и бытовой техники расширил список выпускаемой продукции после ухода с рынка ряда зарубежных предприятий.

#НОВОСТИ
Как рассказали в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, предприятие теперь полностью обеспечивает медицинские учреждения в холодильном и морозильном оборудовании. Кроме того, на «Бирюсе» открыли производство посудомоечных машин, вырос выпуск бытовых и полупромышленных кондиционеров, автоматических стиральных машин. 
 
По словам Павла Ларионова,  первого заместителя генерального директора завода «Бирюса», в прошлом году объём производства остался на уровне 2021. В целом по стране выпуск бытовых холодильников снизился на 42 %.
 
Сейчас на предприятии работает более двух тысяч человек. Налоговые отчисления в консолидированный бюджет края в 2022 составили 142,5 млн рублей.
 
Автор: Петр Савельев
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