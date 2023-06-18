Золотодобывающий карьер Благодатный ожидает масштабная реконструкция

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения ПСД на реконструкцию сооружений карьера «Благодатный» в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Проект по увеличению добывающих и перерабатывающих мощностей месторождения «Благодатное» включен в КИП «Енисейская Сибирь».

Карьер «Благодатный» — третий по объему производства в крупнейшей золотодобывающей компании России. Месторождение представлено двумя рудными телами, каждое из которых разрабатывали отдельными участками — «Северный» и «Южный», которые были объединены в единый карьер в 2020.

После реконструкции планируется увеличение производственной мощности карьера «Благодатный». Размещение вскрышной пустой породы предусмотрено в проектируемых отвалах «Южный» и «Благодатный». Основным средством защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод для обоих участков карьера предусмотрен карьерный водоотлив, оборудуемый мощными современными насосными станциями и перекачной насосной станцией», — отмечает Николай Сигаев, главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России.

Развитие инфраструктуры месторождения позволит увеличить золотодобычу в крае и стране в целом, создаст 350+ рабочих мест.

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