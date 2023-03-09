Инжиниринговые решения для крупного бизнеса

Промышленные предприятия — основа экономики Красноярского края, а производственный комплекс — ее важнейший компонент. Но современная промышленность не может работать без передовых технологий.

Сложнейшие решения для промышленности проектируют и внедряют инжиниринговые компании. Ошибка в выборе такого оператора может обойтись очень дорого. Разбираемся, как ее избежать и на какие качества обратить внимание.

Профессионализм и опыт

Специалисты инжиниринговых компаний должны разработать техническое решение, подготовить экономическое обоснование, при необходимости выполнить проектные работы, грамотно подобрать и вовремя поставить оборудование в условиях санкций и его нехватки.

Красноярская инжиниринговая компания «Системы и технологии» специализируется на выполнении комплексных инженерных проектов, оснащении и внедрении на предприятия систем автоматизации и технологического оборудования. В состав компании входят специалисты с опытом и знаниями в различных направлениях, позволяющими комплексно вести реализацию проектов.

За годы работы компания стала парт­нером ведущих российских и зарубежных производителей. Специализация — сложные инжиниринговые решения «под ключ». Сфера работы — добывающие и перерабатывающие предприятия России и других стран.

Готовность выполнять сложные задачи

Решения компании «Системы и технологии» помогают оптимизировать технологические процессы и автоматизировать их, обеспечить цифровизацию, внедрить искусственный интеллект и создать цифровые двойники предприятий.

Современное производство невозможно представить без АСУТП и IT‑инфраструктуры. Это одно из важных направлений, над которым работает компания «Системы и технологии», — организация управления технологическими процессами и промышленной автоматикой с помощью человеко-машинного интерфейса. В рамках данного направления были реализованы проектирование и монтаж инженерной инфраструктуры, анализ эффективности, оптимизации и поставка высокотехнологичного оборудования на одном из предприятий Красноярского края.

— Особенности конструкций некоторых площадок не дают возможности использовать привычные сети передачи данных. Например, иногда из-за толщины бетонных перекрытий сложно использовать классические системы связи. В этом случае возможно внедрение российского решения систем радиосвязи, и опыт работы над такими проектами у нас тоже есть — это подтверждается как пример реализацией проекта на крупнейшей ГЭС.

Цифровая радиосеть позволяет обеспечить бесперебойное покрытие на промышленных объектах, в цехах, подвалах, даже в теле плотин. Это позволяет оптимизировать рабочие процессы на предприятиях различных сфер промышленности (от гидроэнергетики до атомной промышленности и металлургии), а также в государственных учреждениях. Развертывание связи — от 1 до 7 дней, в отличие от зарубежных аналогов, — объясняет Александр Сысоев, соучредитель ООО «Системы и технологии».

Репутация

Клиенты компании — лидеры отрасли, промышленные гиганты: «Полюс», «Роснефть», «Группа Илим», СУЭК. География — от Архангельска до Магадана, охватывает множество регионов страны.

Многие площадки находятся на Крайнем Севере, работать там очень непросто. Дополнительные сложности возникают из-за удаленности площадок, непростой логистики, сложного рельефа.

— Каждая задача по-своему уникальна, поэтому речь идет только об индивидуальном подходе к заказчику и нестандартных решениях. Мы работаем с крупными предприятиями и промышленными группами, каждый новый проект — все более высокая планка, поэтому и требования, которые мы предъявляем к каждому из сотрудников, также очень высоки. Это квалифицированные профессионалы, каждый должен работать не только над собственным направлением, но и на общую цель, — отмечает Вячеслав Чупин, соучредитель ООО «Системы и технологии».

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