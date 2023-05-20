США ввели санкции против Полюса

OFAC опубликовало новый список санкций в отношении России.

Под санкции попала золотодобывающая компания «Полюс», ее бывший глава — Павел Грачев, и дочерние предприятия группы: «Полюс Алдан», УК «Полюс», «Полюс Сервис», а также «Полюс Красноярск», ведущий деятельность на одном из крупнейших золоторудных месторождений России в Северо-Енисейском районе края.

Кроме того, из крупных компаний в список включены «Полиметалл» (занимается добычей серебра, золота и меди), VYGON Consulting (независимый национальный отраслевой консультант по вопросам развития ТЭК России), АО «ЛОМО» (производство оптических, оптико-электронных, оптико-цифровых и оптико-механических приборов, систем и комплексов), — сообщает Investing.com.

Из физлиц в список включены 46 человек — включая Викторию Абрамченко (вице-премьер РФ), Сергея Кравцова (министр просвещения РФ), Игоря Левитина (помощника президента РФ), Татьяну Москалькову (уполномоченного по правам человека РФ), — пишет РБК.

Аналитики полагают, что «Полюс» от санкций не пострадает, поскольку продает золото на внутреннем рынке.

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