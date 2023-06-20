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В Красноярске на Взлетке построят ЖК «АЭРОCITY» (АЭРОСИТИ)

В Красноярске на Взлетке построят ЖК «АЭРОCITY» (АЭРОСИТИ)
Иллюстрация: ГК «Ментал-Плюс»

Жилой комплекс разместится на ул. Аэровокзальной. Проект, совместно с партнёром-застройщиком, представляет ГК «Ментал-Плюс».

#НОВОСТИ
Новый ЖК  будет состоять из четырёх 19-этажных домов и расположится в историческом районе бывшего красноярского аэропорта. Специально для ЖК «АЭРОCITY» была разработана совершенно новая квартирография. В основе проекта — двух- и трехкомнатные квартиры с просторной кухней-гостиной, лондри и большими спальнями. Концепцией предусмотрено максимальное количество воздуха и света, поэтому в ряде квартир будут французские окна в пол, панорамные угловые окна и балконы с витражным остеклением. 
Романтика локации определила концепцию проекта: название, архитектуру и квартирографию, — рассказала Елена Некрасова, руководитель отдела рекламы и маркетинга ГК «Ментал-Плюс». - Внешний облик ЖК «АЭРОCITY» задают кирпичные фасады контрастных оттенков. Как небо и земля: элегантный светлый и благородный тёмно-коричневый. Воздушный силуэт зданий подчеркнут витражным остеклением балконов. Особое внимание уделено фасадам "на уровне глаз", где предусмотрена фигурная кирпичная кладка с 3D-эффектом».
Долгое время на территории будущего ЖК располагались склады, котельные и автосервисы. С новой застройкой площадка получит современный облик, соответствующий деловому центру города. Рядом с ЖК «АЭРОCITY» располагается вся развлекательно-досуговая инфраструктура Взлётки, ТРЦ «Планета» и основные транспортные развязки. Но при этом дома будут стоять не на первой линии, и из окон будет виден Енисей.  
 
Презентацию и планировки можно посмотреть на сайте ГК «Ментал-Плюс». 
 
Забронировать квартиру на старте продаж можно по телефону: 219-17-16. 

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Автор: Александр Вознесенский
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