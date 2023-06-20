В Красноярске на Взлетке построят ЖК «АЭРОCITY» (АЭРОСИТИ)

Новый ЖК будет состоять из четырёх 19-этажных домов и расположится в историческом районе бывшего красноярского аэропорта. Специально для ЖК «АЭРОCITY» была разработана совершенно новая квартирография. В основе проекта — двух- и трехкомнатные квартиры с просторной кухней-гостиной, лондри и большими спальнями. Концепцией предусмотрено максимальное количество воздуха и света, поэтому в ряде квартир будут французские окна в пол, панорамные угловые окна и балконы с витражным остеклением.