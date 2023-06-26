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Концерт Басты в Красноярске перенесли меньше чем за сутки до начала

Концерт Басты в Красноярске перенесли меньше чем за сутки до начала
Иллюстрация: vk.com/basta

Тогда же объявили о переносе выступлений в Иркутске и Хабаровске: они были запланированы 27 и 29 июня.

#НОВОСТИ

Вечером 24 июня в Красноярске отменили концерт рэп-исполнителя Басты: он должен был пройти 25 июня в «Платинум Арене». О переносе выступления стало известно меньше чем за сутки. Причина осталась неозвученной.

Тогда же стало известно об изменении дат выступлений, которые должны были состояться в Иркутске и Хабаровске. В расписании тура они значились 27 и 29 июня соответственно. Актуальные даты, на которые перенесли выступления, на данный момент остаются неизвестными.

Организаторы указали, что приобретенные билеты останутся действительными. В случае с красноярским концертом их стоимость составила от 1 500 до 6 000 рублей.

Отмененные концерты входят в расписание гастрольного тура «Баста Тур». По информации, размещенной на официальном сайте артиста, запланированные в его рамках выступления пройдут с 2023 по 2025. Они должны состояться не только в РФ: согласно опубликованному графику, Баста посетит, например, Ереван и Пхукет. Ближайший концерт должен пройти 9 июля в Лимассоле.

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Автор: Петр Савельев
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