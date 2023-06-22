«Джаз над Енисеем» вернется в Красноярск

Фестиваль пройдет с 30 июня по 2 июля: площадками станут Красноярская филармония и остров Татышев, а также нескольких городов региона.

Летом 2023 в Красноярске состоится значимое для музыкальной сферы событие: с 30 июня по 2 июля пройдет фестиваль «Джаз над Енисеем». Это станет буквально его возрождением после десятилетнего перерыва. Художественным руководителем фестиваля выступит Игорь Бутман, джазовый музыкант и композитор, народный артист РФ.

Впервые мы выступили на этом фестивале в 1997 году и даже записали здесь альбом, который разошелся по всей России. С большим энтузиазмом наша команда готовила программу нового фестиваля и мы планируем представить красноярцем всё многообразие традиционных и современных форм джаза», — комментирует он.

В 2023 программа «Джаза над Енисеем» охватит шесть городов края: в них пройдут 12 концертов. В Красноярске главной локацией станет Красноярская краевая филармония. Открытие же фестиваля состоится 30 июня на острове Татышев — вход на него будет свободным.

А вот чтобы стать зрителем концертов, запланированных на базе Красноярской филармонии, и площадок в других городах региона, понадобится приобрести билеты. Кроме Красноярска, джазовые музыканты выступят в Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, Канске и Шарыпово.

Одна из фишек возрожденного «Джаза над Енисеем» — подбор участников фестиваля. В этот раз среди них не только именитые джазовые артисты, но и эстрадные исполнители со специальными программами.

Например, в списке выступлений: Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром, Красноярский академический симфонический оркестр, дуэт UBEL родом из Новосибирска, спецпрограмма PIANOMANIЯ Jazz народного артиста РФ Дмитрия Маликова, джаз на органе от народного артиста РФ Владимира Хомякова, джазовое трио народного артиста РФ Даниила Крамера, труппа «Свободный балет».

«Возрождение в Красноярске джазового фестиваля было нашей целью на протяжении нескольких лет», — комментирует Евгений Стодушный, генеральный директор Красноярской филармонии.

справка дк Красноярский фестиваль «Джаз над Енисеем» регулярно проходил с 1980 по 2001, после чего стал организовываться с перерывами в несколько лет. Упоминание о последнем «Джазе над Енисеем» в открытых источниках датируется 2012.

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