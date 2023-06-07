Кинематографисты Сибири могут войти в программу международного фестиваля SiberiaDOC

Прием заявок от авторов документального кино продолжается до 31 августа включительно.

Первая декада декабря 2023 сконцентрирует в Красноярске пул документалистов со всего мира. В это время пройдет SiberiaDOC — первый в РФ международный кинофестиваль, программу которого составляют из авторских документальных фильмов.

Нам интересны фильмы в жанре creative documentary, которые развивают язык кино и имеют сильные визуальные и драматургические образы. Фестиваль стремится сохранить традицию коллективного просмотра документального кино на больших экранах кинотеатров», — такое определение дают организаторы проекта.

Они отмечают, что для программы фестиваля SiberiaDOC в приоритете ленты, созданные в Сибирском федеральном округе.

В международном блоке — полнометражные фильмы с хронометражем не больше 1,5 часов. В фокусе второго блока — короткий и средний метр. Параллельно запланированы и показы программы «Письма из Сибири»: это слот работ, снятых в разные годы, но на территории Сибири.

Подать заявки на участие в фестивале кинематографисты могу до 31 августа включительно. Результаты станут известны не позднее 10 ноября. Фестиваль продлится с 1 по 10 декабря.

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