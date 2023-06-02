Аттрактивность тел, воздуха и космоса: куда сходить в Красноярске 3...9 июня 2023

Живопись и театр на воздухе, истории уникальных кукол, пластика как жанр и керамический космос — события, о которых стоит узнать, в афише «Делового квартала».

3 июня, суббота

Сибирь дождалась не только официального, но и настоящего лета — почему бы не встретить его с теплом и вкусом? «Деловой квартал» уже подготовил список самых уютных и красивых площадок, которые гастрозаведения открыли к лету. Узнать о лучших террасах и верандах Красноярска можно здесь или в печатном выпуске мая.

А те, кому хочется дополнить первую субботу лета чем-то неординарным, могут отправиться на открытие выставки авторских кукол CAPSULA.

Наивные истории, сказочные сюжеты, простые истины» — так позиционируют экспозицию кукольного искусства создательницы.

Она будет открыта с 3 по 30 июня в Центре культурных инициатив.

vk.com / CAPSULA выставка авторских кукол

4 июня, воскресенье

Этот день даст одну из лучших возможностей проверить силу духа и выносливость тела: 4 июня во всей стране пройдет VII Всероссийский полумарафон «ЗаБег». Подробности о нем «Деловой квартал» писал здесь. Из интересного и важного — присоединиться к пулу участников могут бегуны любого уровня.

vk.com / ЗаБег

Если же настолько интенсивных событий не хочется, но провести время под солнцем перед рабочей неделей все же тянет — приюты для бездомных животных будут рады гостям и помощи. Недавно красноярские предприниматели рассказали «Деловому кварталу», как и почему поддерживают питомники города. А еще объяснили, почему даже выгул нескольких животных приносит огромную пользу.

5 июня, понедельник

Начало недели не подведет: 5 июня состоится всероссийская премьера фильма «Париж, 13й округ». Ч/б лента Жака Одиара, лауреата «Золотой Пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу на Венецианском кинофестивале, вышла в свет еще в 2021. Ее показали на фестивале в Каннах, откуда создатели уехали с наградой за лучший саундтрек. В нашем прокате фильм появился с поддержкой A-ONE — компании, которая занимается дистрибуцией независимого кино на территории РФ и стран СНГ.

Эмили, Камилль и Нора живут в 13-м округе Парижа. Молодые, независимые, импульсивные — они стремятся оторваться от своего прошлого, а иногда от себя. Похожие и такие разные, они встречаются, влюбляются, теряются в собственном одиночестве. Каждому придется столкнуться с переживаниями, которые помогут принять себя и открыть новую историю, но уже далеко за пределами 13-го округа», — говорится в описании фильма.

В Красноярске увидеть премьерную ленту можно, например, в Синема Парк Галерея Енисей.

a-onefilms.com

6 июня, вторник

Театр давно вышел не только за четвертую стену, но и вообще из своих зданий — и в +30 это не может не радовать. Как один из вариантов: стать участником городского аудиоспектакля «Променад по домам». Сейчас доступны два маршрута — «Центр и начало», а часть «Задворки» еще в процессе создания.

Променад говорит голосами живущих в городе красноярцев: певцов, музыкантов, поваров, докторов, священников, чиновников, и других интересных личностей. Всех тех, кто формирует облик современного Красноярска. Это была лучшая идея, потому что получилась ни на что не похожая историческая перекличка персонажей через века и даты», — считают авторы.

Групповые маршруты проходят по выходным в 14:00, а вот индивидуальную экскурсию можно заказать в персонально удобное время.

t.me / promenad_po_domam

7 июня, среда

Тела тоже могут говорить — и порой гораздо красноречивее любых слов. Увидеть такой разговор можно в пластическом спектакле «Петли»: его покажут на малой сцене КТЮЗа в 19:00.

Мне интересно наблюдать за петлями в человеческих судьбах, решениях, в развитии общества. Мне кажется, что мы так малы по сравнению с этим миром. Каждый день мы примеряем его на себя и часто он оказывается нам не по размеру. Мы совершаем детские поступки и считаем себя правыми, мечтаем и строим планы, веря, что они сбудутся именно так, как нам хочется. Порой так и происходит. Но иногда мир дарит нам совершенно иной опыт, как костюм с огромными рукавами, до которого мы пытаемся дорасти», — говорит автор спектакля Илья Романов.

«Петли» — не только премьера, но и режиссерский дебют Ильи Романова на базе Красноярского театра юного зрителя: до этого он выступал хореографом спектаклей «О грибах и скорби. Путь через лес» и «Мой папа».

А если не успеваете в среду, постановку дают и 8 июня.

vk.com / Красноярский ТЮЗ

8 июня, четверг

Чему пейзажисты могут научить любого? По версии «Площади Мира» и сообщества «(кружок набросков)» — новому взгляду на наш город.

Сначала участники исследуют новые художественные практики, воплощают их в рисунок, а потом делятся друг с другом обратной связью. Главный смысл здесь — «самоценность быстрого рисунка и процесса рисования как такового».

Пленэр с видом на Красноярск пройдет 8 июня с 17:00 до 21:00. Такие сессии — часть публичной программы выставки, посвященной 175-летию со дня рождения Василия Сурикова.

vk.com / Музейный центр «Площадь Мира»

Кстати, 8 июня на улицах Красноярска стартует «СибUrban» — первый для города фестиваль уличной культуры. Больше о нем «Деловой квартал» писал здесь.

9 июня, пятница

Исследовать космос можно не только через стекло скафандра — иногда достаточно погрузиться в керамическое мокьюментари. Например, на новой выставке «Облако Оорта» в креативном пространстве «Индустрия».

Красноярская художница Анна Рейнхардт наполнила экспозицию почти 30 скульптурами из керамики и глины, видеоартом и саунд-дизайном. Размещенные там же исследовательские материалы помогут воссоздать сеттинг мира, выстроенный художницей.

Выставка отсекает значимый для Анны период поиска собственной идентичности и бережного проживания внутренних метаморфоз, открывает новые горизонты в ее художественной практике», — уточняется в описании выставки.

Вернисаж выставки пройдет 3 июня в 18:00, а действует она до 23 июля.

vk.com / REINHARDT

В любой день

Для тех, кто предпочитает более оторванные от временных и форматных рамок события, подойдет книжная подборка «Меланхолия» от библиотеки ОКНА. Эта выборка — часть часть публичной программы одноименной выставки молодого сибирского искусства «Меланхолия». Изучить ее можно в «Площади Мира» со вторника по субботу в часы работы музея.

В списке пять лотов:

«Обрядовая поэзия: причитания» (2000);

Лиза Фельдман Барретт «Как рождаются эмоции» (2018);

Иржи Кулка «Психология искусства» (2019);

Д’Орацио Костантино «История искусства в шести эмоциях» (2020);

«Биеннале трудного наследия» (2022).

mira1.ru

«Деловой квартал» может добавить к ним еще одну исследовательскую работу — «Историю меланхолии» Карин Юханиссон. Подробности о ней — в одной из афиш февраля.

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