Три «Золотые маски» отдали Красноярску в 2023

Обладателями высшей театральной награды федерального уровня стали участники труппы, работавшие над созданием балета-реконструкции «Катарина, или Дочь разбойника». те

22 апреля в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко назвали лауреатов «Золотой Маски»-2023: российской национальной премии, участниками и номинантами которой становятся театры со всей страны. По итогам сезона 2021-2022 постановка-реконструкция исторического балета «Катарина, или Дочь разбойника» и создавшие ее артисты из Красноярского Оперного были включены в 10 номинаций.

22 апреля на церемонии награждения спектакль получил три награды.

«Катарина, или Дочь разбойника» Цезаря Пуни стала «Лучшим балетным спектаклем».

Елена Свинко, воплотившая Катарину на сцене, возглавила номинацию «Лучшая женская роль в балете».

Петр Поспелов, композитор и музыковед, получил высшую театральную награду в номинации «Работа композитора в музыкальном театре».

Этому результату предшествовала колоссальная работа большой постановочной команды, месяцы интенсивных репетиций всей балетной труппы, кропотливый труд технических служб и специалистов мастерских. Нам удалось создать уникальный балетный шедевр, покоривший тысячи зрителей не только в Сибири, но и в столице, а главное, покоривший взыскательное жюри главной театральной премии страны. Это особенно знаково потому, что конкурировать нашей „Катарине“ пришлось со спектаклями, постановщиками и солистами лучших федеральных театров, в том числе Большого театра России. Благодарю экспертов за высокую оценку нашей постановки! Поздравляю всех зрителей и поклонников нашего балета с этой грандиозной победой, горжусь своей командой!» — говорит Светлана Гузий, директор Красноярского театра оперы и балета.

Постановщиком балета-реконструкции выступили Юлиана Малхасянц, заслуженная артистка РФ и Декан факультета хореографии Института современного искусства, и Сергей Бобров, заслуженный артист РФ и бывший художественный руководитель Красноярского оперного — эту должность он покинул в октябре 2022.

Елена Свинко, обладательница Золотой Маски-2023 за лучшую женскую роль в балете, с августа 2022 стала солисткой Михайловского театра.

Кроме того, еще четыре постановки, созданные в Красноярске, были отмечены в рамках премии как самые заметные спектакли сезона:

«Капулетти и Монтекки» Красноярского театра оперы и балета им. Д. Хворостовского;

«Горе от ума» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина,

«Мой дом», Красноярский театр кукол;

«Паровозик» Красноярский театр кукол.

Еще один спектакль — «Поход в Угри-Ла-Брек», поставленный в Красноярском театре юного зрителя — https://krasnoyarsk.dk.ru/news/237179512.

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