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Главным режиссером театра оперы и балета в Красноярске стала Ирина Лычагина

Главным режиссером театра оперы и балета в Красноярске стала Ирина Лычагина
Иллюстрация: Красноярский театр оперы и балета

Ирина Лычагина стала художественным руководителем оперной труппы и главным режиссером Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

#НОВОСТИ

Директор театра Светлана Гузий уже представила ее оперной труппе. Коллектив театра знает Ирину Лычагину по работе на фестивале Дмитрия Хворостовского, где она была режиссером-ассистеномт постановки оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан» (главного оперного события фестиваля) и режиссером концертов с участием солистов театра и приглашенных звезд. 

Справка

 
Ирина Лычагина более 20 лет была режиссером оперной труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Она является режиссером по пластике и хореографом таких знаковых для театра спектаклей, как «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева, «Евгений Онегин» Петра Чайковского, «Майская ночь» Николая Римского-Корсакова. Она помогала в работе Оливье Пи («Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси), Кристоферу Олдену («Сон в летнюю ночь» Бенджамина Бриттена), Андрейсу Жагарсу («Тангейзер» Рихарда Вагнера, «Манон» Жюля Массне), Петеру Штайну («Аида» Джузеппе Верди, «Осуждение Фауста» Гектора Берлиоза в Большом театре России). На сцене МАМТ Ирина Лычагина поставила оперетту Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки», оперу Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей и Эвридика», познавательные спектакли «Знакомство с оркестром» и «Путеводитель по оркестру», концертные программы.
 

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Автор: Петр Савельев
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