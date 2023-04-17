Главным режиссером театра оперы и балета в Красноярске стала Ирина Лычагина
Ирина Лычагина стала художественным руководителем оперной труппы и главным режиссером Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.
Директор театра Светлана Гузий уже представила ее оперной труппе. Коллектив театра знает Ирину Лычагину по работе на фестивале Дмитрия Хворостовского, где она была режиссером-ассистеномт постановки оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан» (главного оперного события фестиваля) и режиссером концертов с участием солистов театра и приглашенных звезд.
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