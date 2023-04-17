Главным режиссером театра оперы и балета в Красноярске стала Ирина Лычагина

Директор театра Светлана Гузий уже представила ее оперной труппе. Коллектив театра знает Ирину Лычагину по работе на фестивале Дмитрия Хворостовского, где она была режиссером-ассистеномт постановки оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан» (главного оперного события фестиваля) и режиссером концертов с участием солистов театра и приглашенных звезд.

Справка

Ирина Лычагина более 20 лет была режиссером оперной труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Она является режиссером по пластике и хореографом таких знаковых для театра спектаклей, как «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева, «Евгений Онегин» Петра Чайковского, «Майская ночь» Николая Римского-Корсакова. Она помогала в работе Оливье Пи («Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси), Кристоферу Олдену («Сон в летнюю ночь» Бенджамина Бриттена), Андрейсу Жагарсу («Тангейзер» Рихарда Вагнера, «Манон» Жюля Массне), Петеру Штайну («Аида» Джузеппе Верди, «Осуждение Фауста» Гектора Берлиоза в Большом театре России). На сцене МАМТ Ирина Лычагина поставила оперетту Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки», оперу Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей и Эвридика», познавательные спектакли «Знакомство с оркестром» и «Путеводитель по оркестру», концертные программы.