Громче, ярче, глубже: куда сходить в Красноярске 18…24 февраля 2023

Экспозиции, постановки, фильмы, книги и ивенты, которые стоят внимания — в специальном обзоре «Делового квартала».

18 февраля, суббота

Классика нескончаемо наполняется огромным количеством интерпретаций, но всегда остается собой — и о каждом из нас. Увидеть свое очередное отражение можно на сцене Красноярского театра юного зрителя (ул. Вавилова, 25): 18 февраля в 19:00 там покажут «Анну Каренину» — психологический балет в одном действии.

В этой камерной постановке много телесности, много эмоций, которые проявляются не столько в словах, сколько в молчании. И всё ради того, чтобы добраться до живого, до того, что заставило Толстого девять раз переписывать роман, до той базовой потребности человеческой души любить и быть счастливой, до того неизбежного и неминуемого разрушения, которое овладевает людьми, и превращает их жизнь в тюрьму», — так говорится о постановке на сайте КТЮЗа.

Премьера спектакля состоялась 16 мая 2021 года, после чего он попал одновременно в несколько номинаций Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Иллюстрация: Красноярский театр юного зрителя / Фрол Подлесный

19 февраля, воскресенье

Можно ли найти отличия между сплином, тоской и печалью? Почему слезы и «тонкость души» из обязательного атрибута истинной элиты превратились в показатель слабой личности? В «Истории меланхолии» шведская исследовательница Карин Юханнисон разобрала уязвимость человеческой души через аналитику феномена меланхолии и той роли, какую она играла и играет в западной культуре. Живыми иллюстрациями стали Франц Кафка, Вирджиния Вулф, Макс Вебер, Марсель Пруст и еще множество знаковых для истории, науки и литературы персон.

20 февраля, понедельник

Мощный и яркий контраст обеспечен, если на несколько часов заменить привычный темп размеренных будней симфоническим рок-шоу «Рождение мира». 20 февраля в 19:00 «Гранд Холл Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) наполнит звучание CONCORD ORCHESTRA — первого в мире танцующего симфонического оркестра. Именно это и считают уникальной ДНК коллектива, в который вошли выпускники российских и европейских консерваторий: музыканты не сидят за пюпитрами, а буквально танцуют с инструментами, исполняя все композиции исключительно «по памяти».

Самые красивые мелодии сочинялись в отдаленных частях света. Их исполняли на слух, передавая от одного человека к другому, от семьи к семье, от поколения к поколению. Симфоническое рок-шоу представляет собой путешествие по странам, в котором перед вами откроются величие, красота, традиции и музыка разных народов. Каждый народ имеет свой музыкальный язык, выражающий его чувства и мысли. Этот язык понятен всем без перевода. Уникальные видеоинсталляции, олицетворяющие каждую страну — от восхода солнца и природы до индустриальных и архитектурных пейзажей. Индийские храмы и Великая Китайская стена, Большой каньон и бескрайняя тайга, каналы Венеции и фьорды. Все это станет живой интерактивной декорацией к композициям шоу»

Зрители тоже становятся участниками шоу: любой человек в зале сможет в режиме реального времени проголосовать на сайте оркестра concordorchestra.ru и повлиять на финал.

Иллюстрация: CONCORD ORCHESTRA / concordorchestra.ru

21 февраля, вторник

Вечеру вторника можно добавить сразу несколько новых граней, проведя его в зале Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина (пр. Мира, 73): 21 февраля в 19:00 там пройдет показ трагикомедии «Мы, герои», которую режиссер Олег Рыбкин поставил по пьесе французского драматурга Жан-Люка Лагарса.

Герои постановки — совсем не „герои“ в обычном понимании, это театральная труппа артистов-неудачников, скитальцев и изгоев. Их судьбы, их страдания в поисках любви, счастья и безопасности можно было бы посчитать комедией, если бы не знание того, что эти события происходят в центре Европы 1939»

Премьера спектакля прошла в 2019, и к 2023 «Мы, герои» стал участником фестивалей LOFT (Санкт-Петербург), «Ново-Сибирский транзит-2021», «Уроки режиссуры» в рамках Биеннале театрального искусства (Москва).

Оценили постановку и на федеральном уровне: «Мы, герои» получила шесть номинаций национальной театральной премии «Золотая маска».

Иллюстрация: Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина

22 февраля, среда

Дополнительные слои синема-смыслов откроются в спецпроекте «Перемотка»: лектории, в котором рассмотрят параллельные, но настолько разные процессы внутри киношкол СССР и США. Как показывал проблемы человека советский и американский кинематограф с 80-х до 2010-х, какие жанры и персонажи транслировали дух времени, и реально ли отыскать точки соприкосновения, можно будет разобраться с 22 февраля по 19 мая. Лекции будут проходить по одному разу в месяц на площадке Дома кино (пр. Мира, 88) с 19:00 до 20:30. Спикером и модератором выступит киновед Максим Конарев.

22 февраля на «Перемотке» разберутся в подростковом кино и образах бунтарей в американской и советской культурах, чтобы понять, почему юные герои американского «Клуба „Завтрак“ бунтуют, а советские из „Курьера“ не видят в этом смысла.

Полное расписание лектория можно найти здесь.

Иллюстрация: Дом кино

23 февраля, четверг

Этот четверг — возможность научиться не бояться темноты, а понять ее как процесс и инструмент. Первым лучом света в этом темном, но на самом деле вовсе не страшном царстве, станет лекция Ирины Бахтиной „Темная сторона творчества“: она начнется в 19:00 в Зум-руме музейного центра „Площадь Мира“ (пр. Мира, 1).

Лекция, изучающая мистические странности поп-культуры, диалог со зрителем о символизме, вышедшем или придуманном из сакрального знания. Черный вигвам Дэвида Линча, обсидиановое зеркало ацтеков, осознанные сновидения Дона Хуана Кастанеды. Темная — не значит опасная, скорее интуитивная», — говорится на сайте музея.

Полученные знания можно использовать буквально на расстоянии вытянутой руки: в Белом зале уже будет смонтирована выставка красноярского художника, входящего в Творческий союз художников России Международной федерации IFA „Юнеско“ Виктора Сачивко „На ночь глядя“. Экспозиция, вместившая живопись, рисунки, скульптуру и пластические объекты, доступна для посетителей с 22 февраля по 23 апреля.

Иллюстрация: Музейный центр «Площадь Мира»

24 февраля, пятница

Кажется, в искусстве уже нет чего-либо несовместимого, даже если речь о полных противоположностях — или они только кажутся ими? Попробовать отыскать ответ можно на мультимедийном шоу OPERA vs ROCK, которое пройдет 24 февраля в 19:00 на площадке „Гранд Холл Сибирь“ (ул. Авиаторов, 19).

На одной сцене появятся crossover-группа BIS-QUITBAND, солисты Мариинского театра и звезды российской эстрады. Вместе они сплетут хиты мирового рока Metallica, QUEEN, Deep Purple, Sting, Nirvana, AC/DC, The Prodigy, бессмертные творения Моцарта, Чайковского, Мусоргского, Верди, Бизе, Римского-Корсакова, Россини, Стравинского, Рахманинова, Циммера и многих других.

Зрителям обещают только живой звук и мультимедийные инсталляции, которые каждый раз сливаются в неповторимый шоу-перформанс.

«OPERA vs ROCK» — продолжение культурно-просветительского проекта OPERA A LA RUSSE, создание которого приурочили к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева.

Иллюстрация: fiesta.ru

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